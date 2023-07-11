哈利馬古尼為爭正選赴葡特訓三周　曼聯超現實估價難尋買家｜英超

曼聯隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）上季被邊緣化，淪為球隊的第4中堅。為了重奪正選席位，馬古尼今個暑假去到葡萄牙加操，與隊友達洛治一起，跟隨車路士名宿卡維奴訓練。據英國傳媒透露，馬古尼的特訓了3星期，每日操3課，非常勤力。

英國《曼徹斯特晚報》稱，曼聯為馬古尼的估價為5000萬鎊，對有意羅致他的中小球會而言，這個價格無疑太高。英國《天空體育》表示，當馬古尼完成特訓回曼市報到後，會跟領隊坦赫格商討前途。



馬古尼（左）與達洛治（右）在葡萄牙特訓。（Instagram）

30歲的哈利馬古尼日前在社交網站分享多張在葡萄牙訓練的照片，他留言一句「沒有上限，沒有藉口」。從照片中見到，馬古尼偕曼聯隊友達洛治訓練，還有一張他跟車路士名宿卡維奴（Ricardo Carvalho）的合照。

卡維奴（右）會不會指點馬古尼兩招？（Instagram）

45歲的卡維奴是前葡萄牙國腳中堅，在波圖成名，隨摩連奴轉投車路士，成為主力，幫助「藍戰士」成為英超史上防守最強的球隊，之後踢過皇家馬德里及摩納哥。他退役後任職教練，做過馬賽助教，現為葡萄牙國家隊助教。

英國《每日郵報》及《太陽報》披露更多馬古尼特訓的細節，原來他已經在當地訓練了3星期，保持每日操3課，希望提升狀態，應付新球季，力爭正選席位。

馬古尼上季不得坦赫格重用，陣內中堅順位在華拉尼、利辛度馬天尼斯及域陀連迪路夫之下。馬古尼上季31次上陣，近一半是盃賽，聯賽只踢過16場。

馬古尼已非曼聯非賣品，英國《曼徹斯特晚報》報道，曼聯對馬古尼的估價為5000萬鎊，但這個價格相信令中小球會卻步。若果曼聯不下調心理價位，相信這位英格蘭國腳很大機會留隊。馬古尼在2019年以創後衛身價紀錄的8000萬鎊從李斯特城來投。

英國《天空體育》表示，當馬古尼回球會報到開操後，將會跟坦赫格商討前途，看看自己是否適合球會的未來計劃。