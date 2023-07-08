英超｜迪基亞結束12年曼聯生涯　坦赫格：紅魔史上最佳門將之一

隨曼聯無限接近奧拿拿，門將風波都似乎即將告一段落，本月約滿的迪基亞，縱然曾傳出紅魔鬼希望與他傾續約，但這名在曼聯效力12年的老臣子透過社交網站發文，向一眾曼聯球迷道別，正式結束紅魔鬼生涯。



迪基亞12年的曼聯生涯正式劃上句號。（Getty Images）

踏入7月，迪基亞（David de Gea）約滿曼聯成為自由身，即使曾經傳出曼聯有意與他傾續約，但另一方面，紅魔鬼近日積極羅致國際米蘭門將奧拿拿（Andre Onana），這名32歲的西班牙門將透過社交網站留下一個「拋波小丑」的表情符號，似乎對曼聯作出無聲的控訴。

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迪基亞正式告別曼聯。（資料圖片／Getty Images）

要走的始終都要走，迪基亞今日（8日）透過社交網站發長文，告別一眾曼聯球迷，更上載歷年來多張有意義的照片，包括捧起英超冠軍﹑打破曼聯門將最多上陣紀錄﹑與費格遜﹑C朗﹑馬達及般奴費南迪斯的合照，除了恩師費格遜外，其餘領隊也未被提及。

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迪基亞向曼聯球迷道別全文：

我想向所有曼聯球迷說再見。



感激大家過去12年的支持，從親愛的費格遜把我帶往奧脫福後，我們獲得不少殊榮，當我每次穿上曼聯球衣，帶領球隊出戰，有機會代表全世界最偉大的球會上陣，我是世界上小部分的可以享受到這榮耀。



我在曼聯經歷過一段難忘及成功的旅程，我當年離開馬德里依然是個小伙子，我無法相信我們一起做到了。



現在，是時候接受新的挑戰，在新環境下再度鞭策自己。



曼聯的一切永遠都在我心中，曼聯成就了我，永遠都不會離開我。



曼聯官方亦確認迪基亞離隊，發文感激對方多年的效力，並盛讚他是非常特別的人，祝願他未來一切順利。曼聯主帥坦赫格亦表揚迪基亞，直言上陣545場是個非凡成就，他曾贏過球迷及隊友票選年度最佳球員，證明他是球會史上其中一個最佳的門將。迪基亞上季25次力保清白之身，感激對方在他首季的服務。