迪基亞離曼聯︱般奴費南迪斯：你的名字不會被遺忘　傳將任新隊長

曼聯門將迪基亞（David de Gea）宣布離開效力12年的紅魔鬼，球會對待他的做法，引來球迷熱議。續約談判拖延甚久，會方今年5月沒有啟動自動續約1年條款，到迪基亞願意大幅減薪留效，曼聯高層又拒絕簽署，並再次要求對方減人工。

曼聯冷待迪基亞，明顯因為要全力追逐國際米蘭門將奧拿拿，然而對待一個效力12年的傳奇兼忠臣，做法未必不近人情。合約屆滿在即，迪基亞終決定離隊，隊友般奴費南迪斯看在眼裏，在社交媒體連發三帖文為他抱不平。有消息盛傳，敢言的般奴有望取代哈利馬古尼（Harry Maguire）成為曼聯新隊長。



般奴費南迪斯在Instagram限時動態連發三帖，第一個說：「我知道我對你的看法，兄弟我會如何想念你。」第二個是：「你應該在奧脫福全場球迷歡呼聲中告別那一切美好回憶。」第三個稱：「你在球會寫下歷史，你的名字不會被遺忘，沒有人能把它從你手中搶走。願你和家人未來一切安好。」

般奴加盟曼聯後，球場內外均立即成為隊中重心，他在場上充滿鬥志，球場以外亦相當敢言。英國《太陽報》及多家媒體相繼報道，般奴有望在今個星期內取代中堅哈利馬古尼，成為曼聯新隊長。

馬古尼的隊長臂章，盛傳下季會落入般奴費南迪斯手中。（Getty Images）

自從坦赫格上任曼聯領隊，馬古尼在隊中逐漸變得可有可無，中堅出場順序排在華拉尼、利辛度馬天尼斯、連迪路夫，甚至是由左閘串演中堅的梳爾之後，2022/23球季僅8次英超正選上陣。

馬古尼2019年以8000萬英鎊天價轉會費加盟曼聯，一直未能踢出預期身價，他被指為今夏轉會窗球隊清洗對象之一，最新消息指，就算他繼續留隊，會方已決定褫奪他的隊長資格，因為已屆30歲的馬古尼不在坦赫格的曼聯長遠發展藍圖之內。

迪基亞向曼聯球迷道別全文：

我想向所有曼聯球迷說再見。



感激大家過去12年的支持，從親愛的費格遜把我帶往奧脫福後，我們獲得不少殊榮，當我每次穿上曼聯球衣，帶領球隊出戰，有機會代表全世界最偉大的球會上陣，我是世界上小部分的可以享受到這榮耀。



我在曼聯經歷過一段難忘及成功的旅程，我當年離開馬德里依然是個小伙子，我無法相信我們一起做到了。



現在，是時候接受新的挑戰，在新環境下再度鞭策自己。



曼聯的一切永遠都在我心中，曼聯成就了我，永遠都不會離開我。

