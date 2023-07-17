足球熱話｜布斯基斯登陸邁亞密　美職聯小編贈興竟擺烏龍鬧笑話

Tyson Yoshi被Uber司機當作是MC張天賦，鬧出尷尬笑話，想不到美職聯小編化成這名Uber司機，而受害者正是新登陸美職聯的布斯基斯，幸好小編隨即再發文「拆彈」。



「萬人迷」碧咸（David Beckham）做班主的美職聯球會國際邁亞密，香港時間周一（17日）為球王美斯及布斯基斯（Sergio Busquets）舉行歡迎儀式，全場座無虛席。縱然布斯基斯不是主角，但當他出場時，全場同樣掌聲雷動，他與碧咸相擁後，親手接過5號球衣。

布斯基斯以英文向在場的邁亞密球迷打招呼，這名前巴塞中場直言十分榮幸來到這裏，感激碧咸等多名班主促成他加盟，並十分期待為國際邁亞密披甲。

西甲．人物誌｜布斯基斯宣布離開巴塞被嘲戲子卻是最強中場

布斯基斯親手接過5號球衣。（國際邁亞密Twitter截圖）

縱然早已公布兩名前巴塞球星來投，當他們在美國現身時，美職聯社交網站也把握機會發文，歡迎這名前西班牙國腳，上載一張羅列出布斯基斯生涯贏得主要殊榮的圖片，當然少不了「布斯基斯」的圖片，不過小編卻把另一西班牙前國腳艾比路亞（Álvaro Arbeloa）當作是布斯基斯。

布斯基斯﹑艾比路亞與MC﹑Tyson Yoshi一樣傻傻分不清楚，美職聯小編發現擺烏龍後，當然立即修改，改回一張布斯基斯親吻獎盃的圖片，但網民早已紀錄在案，小編其後再發文，以自嘲帶過尷尬，笑言：「點解艾比路亞同布斯基斯咁似樣，小編都要配過副新眼鏡。」

美職聯社交網站的原Post。（Twitter截圖）