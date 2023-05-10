西甲．人物誌｜布斯基斯宣布離開巴塞　被嘲戲子卻是最強中場

極接近奪得西甲冠軍的巴塞隆拿，隊長布斯基斯（Sergio Busquets）由青年軍年代開始效力18年、也即將捧得在巴塞的第32座主要錦標，他周四（10日）宣布會在季尾約滿後離隊。

說起這位中場，球迷最深刻的大概是他在2010年歐聯4強對國米，被侵犯倒地後「偷睇」球證行動一幕，就此在球迷心目中奠下「戲子」印象；相較沙維和恩尼斯達兩位同是「地上最強」時代的巴塞中場，布斯基斯的場上功勞，卻鮮少被提及。

布斯基斯場外極盡低調，但由他的隊友及歷代主帥甚至對手的言論，可以知道為何不起眼的他會被譽為近代最強中場之一。



西班牙領隊安歷基在2021年舉行的歐洲國家盃期間曾如是說：「布斯基斯的踢法，就是一部防守中場的說明書——全面涵蓋了進攻和防守的情境。其實不是太多人明白他，也許因為他已踢了很久、大家厭倦他了吧，但他非常獨特。獨特，而且一落場就是一個保證。」

在巴塞隆拿「地上最強」的年代——大約是2008至2012年間，一條黃金中場線，大部份人都對沙維和恩尼斯達讚口不絕、對兩人的「手術刀傳球」留下深刻印象，相較之下，布斯基斯似乎沒那麼耀眼，而離開球場後，他的存在感的確很薄弱。

巴塞隆拿的「地上最強」年代，橫掃球壇。（Getty Images）

哥帥掌巴塞最得意之作：想轉世成為他

哥迪奧拿在2008年開始掌巴塞帥印後，便立刻由B隊提拔當年20歲的布斯基斯，告魯夫看畢他在西甲對桑坦德的處子戰後，曾在報章撰文如此寫布斯基斯：「技術上優於耶耶托尼和施度基達；有球或無球跑動上，他表現得像個經驗豐富的球員。當皮球在他腳下時，他令困難的事情看起來變得相當容易，以一、兩腳觸球，便推動了球隊壓前。無球在腳時，更是另一課——他總會在適當的位置，去截住對手的傳球、很快將皮球搶回來。而他其實還是十分年輕、欠缺經驗。」

哥迪奧拿之後回想：「美斯跟布斯基斯一起練了兩、三日波，便跟我說：『我喜歡他』。」而哥帥本人甚至這樣說：「如果我能轉世成為他就好了，他是世界上最強的球員呢。」

布斯基斯沒有鋒芒畢露，但每一腳傳送也起到極大作用。（Getty Images）

國家隊隊友剖析特質 用傳球指導隊友

美斯喜歡布斯基斯的什麼？哥帥沒有說，但曾與布斯基斯做國家隊隊友、也踢過同一位置的沙奧尼古斯（Saul Niguez），曾經說得很詳細：「踢防中，自由度就沒那麼高，要做的是為隊友爭取時間。布斯基斯是用傳球去推動隊友行動，他的傳球會令你意識到下一步要做什麼，如果他將皮球傳到你後方，是叫你再回傳給他，若他將皮球傳到你前方，就是告訴你，你有空間可以轉身。」

布斯基斯沒有過人速度、長得高卻瘦削，傳球也好像不起眼，但仍能征服球場，沙奧解釋道：「他用心理去補足這一切，他很清楚自己和對手的位置，能製造合適的條件，讓自己去壓逼對手。他很清楚自己在速度和對抗性上都未必能贏，但他會將對手引到他想要的位置上，然後就能重新搶得皮球。」沙奧坦承：「我雖然有身體條件，但布斯基斯擁有其他一切條件。」

布斯基斯是西班牙早年獨霸世界球壇的核心人物之一。（Getty Images）

布斯基斯的心理，也許是天生，也有機會跟他的成長過程有關。沒有優秀的速度、身材瘦削，小時候到處試腳也不被接納，只能在較低組別的球會踢波，到17歲才披上巴塞球衣，能加盟條件優厚的球會，一切得來不易。

不介意做丑角 「為比賽走進污泥也沒所謂」

他兩年前受訪時曾透露：「比起沙維和恩尼斯達（兒時已開始踢巴塞），我比較晚才加入巴塞，所以我的風格混合了很多元素——在家的附近踢街場、在街道上踢波、在很髒的球場踢波，為了比賽，無論任務有多艱鉅我都不介意，即使要我整個人走進污泥中，也沒問題。」

布斯基斯（左）升上巴塞一隊的第一個賽季，已足夠逼走當時是巴塞正選的耶耶托尼。（Getty Images）

他升上巴塞一隊後的第一季，哥迪奧拿雖然沒有讓他踢足比賽，但重要的賽事他都有上陣，包括對曼聯的歐聯決賽，那個球季，巴塞隆拿贏得6個重要錦標；而他也令耶耶托尼失去正選，黯然離隊，之後道：「不是因為他（布斯基斯），我不會離開巴塞的，（離開）是我生涯最難過的時刻。他的確很強，但我也不想坐冷板。」而其後加盟的馬斯查蘭奴，無論在利物浦年代有多出色，也無法動搖布斯基斯的位置，加盟巴塞後改踢中堅，他說：「要取代他（布斯基斯）根本是不可能的事。」

布斯基斯場外的為人也常獲讚賞，非常低調、無私，例如會幫助新加盟的隊友，哪怕他們會威脅自己的位置，法蘭基迪莊就曾透露，自己初到巴塞時，布斯基斯為了幫助他適應，主動跟他接觸、為迪莊和女友訂枱吃飯，在場上也樂意指導隊友，難怪從西班牙國家隊退役前，他戴起了隊長臂章，在巴塞也一樣。

布斯基斯在2010年「偷望」球證一幕，令他從此被冠上「戲子」的稱呼。（比賽截圖）

雲加：他有道德缺陷卻對踢波很有用

但布斯基斯無論有多強，球迷說起他，總是傾向負面——為了贏，他可以不惜一切，無論看起來有多卑劣。最經典的例子，是2010年歐聯4強他被國際米蘭中場莫達侵犯後「痛苦」倒地、雙手掩面，球證向莫達出示紅牌之際，布斯基斯卻被拍下透過雙手間窺望球證舉動的一幕，這一幕，也令許多球迷對他的印象就此定格；而且他往往在球證的盲點才犯規、自己被侵犯時也往往將反應誇大，無論如何，只要幫到球隊，他不介意跨越道德界線。

如就雲加當年評道：「布斯基斯非常慷慨，而且戰術意識很強，他知道如何用精準和快速的傳球去加快比賽節奏；同時他也很聰明，會令球證不得不給對手黃牌，只要被踢中，他就會扮痛。他有一些道德上的缺陷，卻對他踢波很有幫助，他的智慧對球隊很有用。」

由20歲到即將35，布斯基斯在15年間為巴塞隆拿奪得過31個主要錦標。（Getty Images）

這到底是雲格口中的「缺陷」還是為求勝而不惜一切的「特質」？或許難以評價，但數據上，他無論在球會或是在國家隊經歷多任教練和領隊，地位始終不受動搖。隨着年紀漸長、及身邊隊友的變遷，他常遭批評欠缺活力，但今季他在聯賽仍正選上陣25場，在他去意已決之前，深明他能力的舊隊友沙維，仍希望留住他。

布斯基斯的下一步，有傳聞是與好友美斯一同前往沙特阿拉伯聯賽「掘金」，也有留在歐洲比賽的傳聞，無論是哪個選擇相信都不會令人意外，畢竟他早已結婚並育有兩子，大概也希望趁掛靴前多賺一筆錢。無論如何，布斯基斯的離開，意味2008至2012年的「巴塞王朝」球員已全數離隊，今天的巴塞因早年的經營不善，也陷入泥沼，而布斯基斯的離開，也象徵一個時代的結束。