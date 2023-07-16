美斯加盟國際邁阿密終於官宣　碧咸感慨發文　球王最快下周末上陣

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）加盟碧咸（David Beckham）任班主的美職球隊國際邁阿密一事，周日（16日）香港時間凌晨終於官宣，碧咸也感慨地在社交媒體分享感受。



國際邁阿密在周日凌晨發放一段影片，片中先是一名塗鴉藝術家在球場內，以螢光粉紅噴漆在一面牆上噴出「Messi」的字樣，呼應國際邁阿密的球會顏色粉紅色，然後畫面轉向球場大銀幕，鏡頭拉近後，正是美斯穿着10號的粉紅球衣。

傳媒報道指，美斯與國際邁阿密簽約兩年半至2025年的美職聯球季結束為止，他將在美國時間周日晚、即香港時間周一早上，正式在球隊主場DRV PNK體育場亮相，而國際邁阿密指，美斯最快可以在7月21日聯賽盃（Leagues Cup）對墨西哥球隊藍十字時亮相。

為「球王」加盟最興奮的，無疑是早前已親身為美斯壁畫上漆的班主碧咸，他在社交媒體發文道：「故事的下一章由此展開。10年前，當我展開這旅程（建立國際邁阿密）時，我已夢想將最好的球員帶來邁阿密……與加盟洛杉磯銀河時的我一樣，想幫助這國家的足球發展、和傳承我們最愛的這項運動。」

「今天，這夢想成真了。我真的非常非常驕傲有像美斯這種級數的球員加盟，同時間，我也很開心能迎來這樣一位朋友、一位很出色的人和他美麗的家人們。」

美斯則表示：「很興奮能在國際邁阿密、在美國展開我生涯的下一章，這是一個很好的機會，讓我們一同為這個計劃去努力，我很期待去為我的新東家提供協助和達到目標。」

美斯登陸美職，也引來其他界別的人士注意，NBA球隊邁阿密熱火留言予球王：「歡迎來到樂園！」美式足球傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）則留言向碧咸道賀：「恭喜！」