游泳世錦賽直擊｜何詩蓓闖200自決賽周三爭牌：可以再游快一點

在福岡舉行的游泳長池世界錦標賽，港將何詩蓓周二（25日）晚上出戰女子200米自由泳準決賽，最終她以總排名第5進入周三晚的決賽。



何詩蓓在準決賽第1組5號泳道出戰，游出1分55.48秒，在小組排名第二，總排名第5；小組首名的是爭牌勁敵、加拿大16歲天才泳將麥堅杜殊（Summer McIntosh），她游出1分54.67秒，總排名第2。

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何詩蓓在世錦賽出戰女子200米自由泳初賽。（楊宇翹攝）

第2組則有澳洲泳手迪梅絲（Ariarne Titmus），她早前在400米自由泳封后兼破世界紀錄，她游出的時間是1分54.64秒，在小組及總排名均是第1，無疑是金牌大熱；澳洲新星奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）則以1分54.91秒排小組第2、總排名第3，總排名第4的是美國的Bella Sims（1分55.45秒）。

何詩蓓最後以總排名第5位晉身周三晚（26日）的決賽，賽事在香港時間晚上約7時17分舉行。她賽後接受簡短訪問時道：「今晚最大目標是入決賽，」何詩蓓指今場和初賽一樣，同樣專注在原有的部署上，「今場自己更注重在轉身動作游完今晚，覺得自己可以再游快一點，特別是最後25至30米。」