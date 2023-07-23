福岡游泳世錦賽直擊｜何詩蓓200自最大勁敵　迪梅絲400自破世績

香港飛魚何詩蓓在今屆長池世界游泳錦標賽200米自由泳最大勁敵、澳洲泳手迪梅絲（Ariarne Titmus）周日（23日）在400米自由泳決賽游出驚人的3分55.38秒奪冠，並打破世界紀錄。迪梅絲曾在東京奧運擊敗何詩蓓奪金，這場「宣言式」的400自決賽，再次展示難以置信的速度。



澳洲泳手迪梅絲（Ariarne Titmus）周日（23日）在400米自由泳決賽游出驚人的3分55.38秒新世界紀錄奪冠。（楊宇翹攝）

體能、技術等不同方面都可以促成游泳的「勁」，然而與加拿大新星麥堅杜殊（Summer Mcintosh）和美國泳手莉迪姬（Katie Ledecky）同場的迪梅絲，大概勁在收放自如。

今晚日本福岡上演的世界泳聯長池世界錦標賽女子400米自由泳決賽，何詩蓓的200米自由泳勁敵迪梅絲、麥堅杜殊率先同場較量，當然還有擅長中長距離自由泳的一代「女水神」莉迪姬。22歲的迪梅絲由落水開始便已稍為帶頭，在麥堅杜殊緊隨下，她在中段仍稍稍放慢。

迪梅絲與鄰線摘銀的莉迪姬互相祝賀。（楊宇翹攝）

迪梅絲以2分56.90秒完成前300米，比麥堅杜殊和位列第三的莉迪姬快近2秒。眼見最後100米莉迪姬突然變速從後趕上，迪梅絲依然能夠加速，以28.87秒完成最後50米，游出3分55.38秒新世界紀錄。莉迪姬以3分58.73秒得第二、新西蘭泳手費韋特（Erika Fairweather）以3分59.59秒摘銅，加拿大小將麥堅杜殊以3分59.94秒得第四錯過頒獎台，中國的李冰潔以4分01.65秒得第五名。

觸池後，迪梅絲脫下泳帽徐徐望向時間螢幕，沒有拍水、沒有大叫，只是微微一笑，舉起拳頭並與鄰線、摘銀的莉迪姬拍手，仿似一切都在意料之中。賽後迪梅絲表示自己對對手瞭如指掌，清楚強如莉迪姬和麥堅杜殊，不會輕易犯錯：「我只有一個方法贏，就是全力以赴，誰能拚到最後，誰就會贏。」

400米自由泳女子世界紀錄由2014年起，長達8年都是美國名將莉迪姬名下，直到迪梅絲2022年5月在澳洲游泳錦標賽以3分56.40秒打破。加拿大16歲天才泳手麥堅杜殊今年3月在加拿大測試賽游出3分56.08秒新世績，不足4個月後，迪梅絲在今屆世錦賽游出驚人的3分55.38秒，再創新紀錄，更成為首位游進3分56秒的女將。

何詩蓓200自勁敵、澳洲泳手迪梅絲（Ariarne Titmus）400米自由泳奪冠。（楊宇翹攝）

迪梅絲在小將麥堅杜殊追趕下，控制速度，僅保持在一個領先位置，是為留有餘力應對莉迪姬的最後關頭變速。迪梅絲早在東京奧運200自決賽就曾「示範」過一次——最後50米從後反超前何詩蓓奪金。

接下來，迪梅絲將於女子200自與何詩蓓再度碰頭，著名游泳媒體《SwimSwam》早前預測迪梅絲將奪得金牌，同場更會有麥堅杜殊以及於澳洲世錦測試賽游出1分53.83秒、泳壇今年女子200自最快時間的奧卡拉瑾。200自競爭更激烈，迪梅絲表示現在先不去想：「不去想太多，我（200自）也是同樣的部署。」相信戰術，相信自己全力就可以做到：「我不覺得（多想）會改變什麼。」