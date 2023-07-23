游泳世錦賽直擊｜香港蛙王為身份認同取中文名　名字與何詩蓓有關

國際泳聯長池世界錦標賽周六（23日）開鑼，「香港蛙王」趙浩俊出戰男子100米蛙泳初賽游出1分02.43秒個人今季最佳，惟無緣晉級。

「趙浩俊」這個名字，是他今年4月才取，此前他沒有中名，一直只用英文名Adam John Chillingworth，而他決心取中文名，背後大有原因。



長池世界錦標賽首日，港隊分別有鄭渝、何甄陶、趙浩俊和女子100米自由泳接力隊出戰，鄭渝在女子200米混合泳初賽率先登場，她游出2分21.25秒排小組第10；何甄陶在男子50米蝶泳初賽游出24.2秒，排小組第9；趙浩俊在男子100米蛙泳，初賽游出1分02.43秒個人今季最佳。

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雖然無緣晉級，Adam仍表示滿意：「這是我今季的最佳成績，當然會想更接近Kenneth（杜敬謙）寫下的香港紀錄（1分01.91秒），但接下來的200蛙才是我的主項，希望達到奧運A標。」Adam將會於周四（27日）出戰200米蛙泳初賽。

世錦賽後，Adam將會出戰9月的杭州亞運，代表香港續戰100、200米蛙泳，為此Adam場外準備也有新想法。

去年長池世錦賽，傳媒報道中的「香港蛙王」名叫Adam John Chillingworth，今年4月開始，他在報道中的名字變成了「趙浩俊」，比賽時更露出背部的中文紋身——「永遠的家」，再配上紫荊花圖案。

趙浩俊背上的紋身，是中文「永遠的家」。（楊宇翹攝）

現時25歲的「浩俊」在香港出生，15歲時移居英國，4年前回流代表香港，他坦言雖然在香港生活多年但一直不諳中文，但講起新名字和紋身，他即雀躍地侃侃而談：「今年4月，我在想：我應該要有一個中文名，畢竟之後代表香港出戰亞運，我感覺我代表香港，要有一件真正的事去體現我的身份認同，中文名最直接。」

說起自己不懂中文，他顯得有點難為情：「我記得2019年有記者問我會不會中文，我說：『不會但我想學』⋯」Adam露出尷尬笑容，表示至今仍未實行，所以改中文名全由隊友操刀。「我告訴他們我想改中文名，大家便集思廣益，最後這個名字是Siobhan（何詩蓓）的提議。」

趙浩俊希望取了中文名字，更能代表自己的身份認同。（楊宇翹攝）

Adam笑說Siobhan有解釋過「浩俊」二字的意思，但自己已經不太記得，腼腆笑道：「你應該比我更了解（字面意思）；不過我很喜歡（這個名字），雖然不了解漢字，但我相信Siobhan！」

除了名字，Adam背部洋紫荊花和「永遠的家」的紋身，在游蛙泳時更是搶眼，Adam分享這是他最喜歡的一個紋身，「這也是朋友幫我想的，意思是『Forever Home』，聽完解說我覺得喜歡就在英國紋上。」Adam希望藉此表達對香港的「愛」：「香港在我人生佔很大的一部分，香港永遠是我的家。」他最後再強調：「我會會去學中文的！」

何甄陶表示自己在心理狀態的調整上有所改進。（楊宇翹攝）

男子50米蝶泳方面，已取得巴黎奧運資格的何甄陶（Ian）游出24.20秒，他認為準備和訓練都做得好，這個表現收貨。第三次出戰長池世錦，Ian笑指每次都有點不好，也變好了一點，特別是心理上：「我有更好地控制休息前的心理狀態，讓休息變得更加有效，集中在心態上。」隨後，Ian將會於周三（26日）和周五（28日）出戰男子100米和50米自由泳初賽。