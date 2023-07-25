游泳世錦賽直擊｜何詩蓓200自輕鬆闖準決賽　「今晚目標入決賽」

東京奧運兩銀得主何詩蓓（Siobhan）周二（25日）早上在強項200米自由泳初賽登場，最終以總成績第4晉身晚上的準決賽，力爭游入明日上演的決賽衝擊獎牌。



於世錦賽首日便助港隊打破塵封9年的女子4X100米自由泳香港紀錄，何詩蓓休息一天後轉戰主項女子200米自由泳。她在初賽編入第7組第五線道，旁邊第四線道是今屆剛改寫女子400自世界紀錄的22歲澳洲泳手迪梅絲（Ariarne Titmus）。

福岡游泳世錦賽直擊｜何詩蓓200自最大勁敵 迪梅絲400自破世績

何詩蓓今屆挑戰首個長池世界冠軍。（楊宇翹攝）

何詩蓓以1分56.56秒僅次於迪梅絲的1分56.20秒，排名小組第2，並以初賽總成績第4位晉級晚上的準決賽，未能打破2021年於東京奧運創下的1分53.92秒亞洲紀錄兼香港紀錄。

澳洲新星奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）以1分55.68秒總排名第一晉級；獎牌大熱加拿大16歲天才泳手麥堅杜殊（Summer McIntosh）則在初賽游出1分55.88秒，以總成績第2輕鬆躋身準決賽，而迪梅絲以1分56.20秒排總成績第3位。

何詩蓓順利晉身準決賽。（楊宇翹攝）

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回休息區途中，何詩蓓笑容滿面，一邊表示自己很滿意這個成績：「感覺幾好，還沒有盡全力但時間都幾好。」她笑說這一場的目標是入準決賽，加上排名小組第二， 第一個目標已經達成。「現在會放鬆、按摩，睡睡午覺，不過其實都沒有太多時間，盡量休息多一點。」何詩蓓將在今晚出戰200自準決賽，她表示目標也像初賽一樣：「我不會看太長遠，一步一步來，我想今晚（目標）也是入決賽。」

雖然獎牌競爭對手、加拿大新星麥堅杜殊游出佳績，但何詩蓓表示沒有看其他對手時間，只專注在自己的目標。

何詩蓓初賽後笑言：「感覺幾好，還沒有盡全力但時間都幾好。」（楊宇翹攝）

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