覃海洋200蛙破世界紀錄封王　中國蛙王橫掃4面金牌｜游泳世錦賽

「中國蛙王」覃海洋在周五（28日）晚的游泳長池世錦賽男子200米蛙泳決賽中，游出2分05.48秒的新世界紀錄封王，羸得今屆賽事的第4面金牌。



中國的覃海洋成為史上首位在單屆世錦賽包攬50、100、200米蛙泳金牌的泳手。（Getty Images）

在世錦賽的男子200米蛙泳，24歲的覃海洋以準決賽第2名晉身決賽，他的最大勁敵是澳洲泳手、世界紀錄保持者史杜保迪曲克（Zac Stubblety-Cook）。在周五晚上演的決賽，排第5線道出賽的覃海洋首50米已經帶出，而且他領先的不但是其他泳手，還有代表世界紀錄的紅線。

最終，覃海洋由頭帶到尾，造出破世績的2分05.48秒首先觸池，奪得冠軍，並將史杜保迪曲克的舊世界紀錄推前0.47秒。史杜保迪曲克今場就以2分06.40秒得亞軍，而美國的科朗（Matt Fallon）就得到200蛙銅牌。

此外，另一位中國泳手、18歲的董志豪以2分08.04秒排名第4，創出新的世界青年紀錄。

中國泳手覃海洋在今屆世錦賽贏得4面金牌，其中一面是接力。（Getty Images）

覃海洋說：「我前面說過，我本次比賽的目標就是50、100、200（蛙泳）拿三塊金牌，我知道這樣的成績之前沒有人做到過，但是我有信心去拚。」

覃海洋向《新華社》表示，由始至終有信心橫掃50蛙、100蛙及200蛙的金牌，他說：「（200蛙）決賽挨着庫克（史杜保迪曲克）還是有壓力的，但我相信自己的速度。對於今天（昨日）晚上創造的世界紀錄我並沒有想太多，確實意外又驚喜。」

覃海洋慶祝贏得200蛙金牌兼破世界紀錄。（Getty Images）

被問到歷史性奪金後是否會背負壓力，覃海洋說：「拿到金牌之後就是過去式了。金牌只能是掛着看的，不能戴在自己身上，戴在身上就會有包袱。我還是始終會把每一次比賽都當作全新的挑戰。」

前「日本蛙王」北島康介昨晚在擔任電視評述時興奮地說：「太精彩了！這一刻是歷史瞬間。」隨後北島康介親自為覃海洋頒獎。

覃海洋的世錦賽「蛙王」之路由100米蛙初賽開始，他游出58.26秒刷新亞洲紀錄晉級，之後在準決賽，他再破亞洲破紀錄以57.82秒入決賽，到決賽他又一次造出亞洲新紀錄，以57.69秒封王。

之後到50蛙，他繼續改寫亞洲紀錄，在初賽及準決賽分別造出26.34秒及26.20秒，兩個成績皆為新亞洲紀錄。到決賽，他的時間反而不如準決賽，但仍能以26.29秒贏得50蛙冠軍。個人項目以外，他與中國隊友參加男女子4x100米四式混合接力，以3分38.57秒贏得金牌。

加上昨晚破世績奪冠的200蛙，覃海洋壟斷今屆男子3項蛙泳冠軍，包括接力的話橫掃4金。覃海洋成為首位在單屆世錦賽包攬3項蛙泳金牌的泳手。