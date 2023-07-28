游泳世錦賽直擊｜何甄陶0.07秒之差無緣晉級 仍感恩三次世錦歷練
撰文：張倩儀
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今早（28日）香港泳手何甄陶（Ian）出戰福岡國際泳聯長池世界錦標，游出22.12秒，總成績以第19名完成最後一個個人項目。
與晉級準決賽相差僅僅0.07秒，Ian雖然不甘，但賽後訪問短短數分鐘，他已完成檢討、再調整心態應對：「其實每一次，我都有游得更快。」
何甄陶在今年4月的香港體育節長池計時賽，造出個人最佳（PB）兼香港紀錄的21.86秒，今次在世錦賽游出22.12秒，比起PB慢了0.26秒。查看時間後，他顯得有點懊惱，除了不甘無緣準決賽，也對心態、體能各方面都感覺良好，卻又游不出個人最佳而感到困惑。
「（游得慢了）很多因素，很難100%指出問題，但我猜是『休息』太多。」他口中的休息，不是指睡覺、玩樂，而是泳手訓練周期中，減量重質的調整時期，Ian解說：「（休息）是指我們（訓練）會調低強度，不會游這麼久，但我現在覺得（休息期）可能要從3星期改為10天。」
檢討之後，Ian很快便又收拾心情，本來些微的負能量忽然散去了，他開始「數手指」：「光州游22.59（秒）、布達佩斯游22.32（秒），今次22.12 （秒）……」他微笑着道：「還是好感恩可以去咁多次世錦，我每一次都比上一次游快咗啲。其實每屆都有一點收穫，今次是發現問題，回去調整，對接下來的亞運也是好事。」
不是人人都能成為世界冠軍，但至少有努力突破自己、一次比一次進步，相信9月展開的杭州亞運，我們會再見到一個更好的Ian。
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