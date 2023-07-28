游泳世錦賽直擊｜何詩蓓100自決賽奪銀 長池世錦獎牌香港第一人
撰文：葉詩敏
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東京奧運兩銀得主何詩蓓周五晚（28日）出戰100米自由泳決賽，力爭個人及香港首面長池世錦賽獎牌。最終她勇奪銀牌，再創香港歷史。
01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊
何詩蓓（Siobhan）日前在強項200米自由泳決賽無緣獎牌，繼2019年一屆再得第四名，獎牌希望落在今晚上演的100米自由泳決賽。
她在昨日的準決賽以52.90秒列總成績第3，與衛冕兼新任200自世界紀錄保持者奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）、東京奧運100自金牌艾瑪麥姬昂（Emma McKeon），以及總成績首名晉級的荷蘭史甸貝根（Marrit Steenbergen）競逐獎牌。
游泳世錦賽直擊｜何詩蓓力爭首面長池獎牌 100米自由泳3大勁敵
來到決賽，何詩蓓在第3線出發，首50米以24.87秒第一名轉身，終以52.49秒第2名觸池，雖未能刷新個人保持的52.27秒亞洲紀錄，仍然勇奪銀牌，成為香港史上首位在長池世錦賽奪得獎牌的泳手。
衛冕的奧卡拉瑾則以52.16秒封后，史甸貝根以52.71秒奪銅。
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