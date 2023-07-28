游泳世錦賽直擊｜奧運後的80%心態依舊　何詩蓓兩年後再寫歷史

2021年7月28日，香港飛魚何詩蓓（Siobhan）於東京奧運200米自由泳勇奪首面奧運獎牌；兩年後同日，她首奪長池世錦賽獎牌，再寫下歷史。

今屆長池世錦賽，何詩蓓由200米自由泳決賽的第四名，極速調整心情，到迎接翌日的100米自由泳初賽，她用行動示範何謂「80%心態，20%實力。」今晚100自決賽，何詩蓓游出52.49秒勇奪銀牌：「每次世錦長池都差一點，今次終於有東西帶回家。」

01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊



何詩蓓由女子200自初賽到100自決賽，歷時4天。首項出戰200自，從初賽一步步游入決賽，最後在世界紀錄誕生的同時，何詩蓓位列第四。無緣獎牌的失望，她在翌日100自初賽前的14小時內調整好，並砥礪奮進，如她所說地，再「一步步」闖入100自決賽。

游泳世錦賽直擊｜何詩蓓力爭首面長池獎牌 100米自由泳3大勁敵

何詩蓓首50米以24.87秒第一名轉身。（楊宇翹攝）

今晚100自決賽，同場依然有寫下200自世界紀錄的澳洲19歲小將奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan），但Siobhan只專注在游好自己，前50米領先，最後以52.49秒奪得銀牌。看見「大鐘」時間後，蘋果肌上揚，也就是2年前東京奧運的那個招牌笑容。

何詩蓓與身旁奪銅的史甸貝根相擁慶祝。（楊宇翹攝）

「Finally⋯⋯」Siobhan既開心又感嘆的開場白，手執生涯第一面長池世錦賽獎牌，感受良多。出戰過4屆長池世錦，但一直未能摘下獎牌，她感慨道：「長池（世錦）我都游了很多屆，但每次都差一點點，終於有東西可以帶回家了。」

何詩蓓勇奪個人首面長池世錦賽獎牌，完成比賽後難掩興奮。（楊宇翹攝）

首面奧運獎牌和長池世錦獎牌，都來得有意義，同樣來自兩年前後的同一天。

「我知（是同一天）呀！我知呀！」Siobhan激動地回答，回憶兩年前和今晚，她形容觸池的瞬間是一樣「Surreal」（超現實）：「（兩次都）是圓滿的時刻，兩面獎牌一樣重要，沒有一個比另一個更重要。」以100自銀牌結束今屆長池世錦，Siobhan也打趣地說道：「日本是我的Land of silver（銀牌之地），希望之後不是銀牌。」

福岡長池游泳世錦賽，何詩蓓勇奪100自銀牌。（楊宇翹攝）

奧運後，Siobhan專訪所說的：「80%心態，20%實力。」至今不變，失牌後的振作，無疑是強大意志的展現。但當問起心態，她一再提起200自當晚收到鼓勵和支持：「IG好多不認識的人傳訊息給的，跟我說『你得架』、『Try Your Best』。」即使心中仍為「游得這麼快都沒有獎牌」而感到可惜，收到一句句支持的留言後，讓她更快放下前一場賽事的失望情緒。

這面銀牌，再次證明Siobhan心態和實力的強大，期待6星期後的杭州亞運再寫下香港泳壇歷史。

福岡長池游泳世錦賽，何詩蓓(左)勇奪100自銀牌，澳洲19歲小將奧卡拉瑾(中)奪金。（楊宇翹攝）

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