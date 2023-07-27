游泳世錦賽直擊｜何詩蓓堅守專注自己原則　100米自由泳力爭獎牌

專注自我，不讓外在事物影響，是香港飛魚何詩蓓（Siobhan）的一貫作風。單單今屆長池世界游泳錦標賽，「做好自己策略」、「不清楚對手」已聽她說過好幾次。

周四（27日）晚上100米自由泳準決賽，即使何詩蓓鄰線有奧運4金得主艾瑪麥姬昂（Emma McKeon）、今屆世錦賽200自金牌得主奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan），她依然游出52.90秒列總成績第3，首闖長池世錦賽100自決賽。

明晚（28日）100自決賽 ，什麼都不比一件事重要，「盡力游好自己。」

01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊



何詩蓓100自準決賽後與「老對手」艾瑪麥姬昂惺惺相惜。（楊宇翹攝）

今場100自準決賽，身處第4線的Siobhan，隨鄰第5線是老對手麥姬昂，再隔一線（第6線）有剛打破200自世界紀錄的澳洲新星奧卡拉瑾。首25米，三人幾乎並列，到轉身前Siobhan稍稍帶頭，隨即被奧卡拉瑾反超率先到達，Siobhan以0.04秒之差、52.90秒排名小組第二，麥姬昂則列第三名。

可是面對強敵同場和緊湊戰況，Siobhan同樣只有一個想法：「我只會專注在自己身上。」即使奧卡拉瑾是新對手，Siobhan笑說自己無暇觀察對手：「我近來練習更快地換氣，沒有時間看旁邊（對手），所以不碰牆都不會知道誰輸誰贏。」

何詩蓓與一眾泳手在100米自由泳準決賽戰況激烈。（楊宇翹攝）

首度晉身長池世錦賽100米自由泳決賽的Siobhan，明晚（28日）將於第3線出戰，被第2線美國泳手Abbey Weitzeil和總成績排名第一的荷蘭泳手史甸貝根（Marrit Steenbergen）包夾，在何詩蓓眼中並未有太大分別，重要的是，在決賽全力爭取長池世錦賽首面獎牌。