游泳世錦賽直擊｜何詩蓓堅守專注自己原則 100米自由泳力爭獎牌
撰文：張倩儀
出版：更新：
專注自我，不讓外在事物影響，是香港飛魚何詩蓓（Siobhan）的一貫作風。單單今屆長池世界游泳錦標賽，「做好自己策略」、「不清楚對手」已聽她說過好幾次。
周四（27日）晚上100米自由泳準決賽，即使何詩蓓鄰線有奧運4金得主艾瑪麥姬昂（Emma McKeon）、今屆世錦賽200自金牌得主奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan），她依然游出52.90秒列總成績第3，首闖長池世錦賽100自決賽。
明晚（28日）100自決賽 ，什麼都不比一件事重要，「盡力游好自己。」
01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊
今場100自準決賽，身處第4線的Siobhan，隨鄰第5線是老對手麥姬昂，再隔一線（第6線）有剛打破200自世界紀錄的澳洲新星奧卡拉瑾。首25米，三人幾乎並列，到轉身前Siobhan稍稍帶頭，隨即被奧卡拉瑾反超率先到達，Siobhan以0.04秒之差、52.90秒排名小組第二，麥姬昂則列第三名。
可是面對強敵同場和緊湊戰況，Siobhan同樣只有一個想法：「我只會專注在自己身上。」即使奧卡拉瑾是新對手，Siobhan笑說自己無暇觀察對手：「我近來練習更快地換氣，沒有時間看旁邊（對手），所以不碰牆都不會知道誰輸誰贏。」
首度晉身長池世錦賽100米自由泳決賽的Siobhan，明晚（28日）將於第3線出戰，被第2線美國泳手Abbey Weitzeil和總成績排名第一的荷蘭泳手史甸貝根（Marrit Steenbergen）包夾，在何詩蓓眼中並未有太大分別，重要的是，在決賽全力爭取長池世錦賽首面獎牌。
游泳世錦賽直擊｜四年前後仍無緣獎牌 何詩蓓不失志展望100自游泳世錦賽直擊｜何詩蓓200自無緣獎牌 澳洲新星破世界紀錄封后游泳世錦賽直擊｜池江首闖100自準決賽 癌魔烙下的是更強意志游泳世錦賽直擊｜歐鎧淳完成亞運最後檢閱 何甄陶放眼100自游泳世錦賽直擊︱莉迪姬1500米自奪冠 第15面個人金牌追平菲比斯福岡游泳世錦賽直擊｜何詩蓓200自最大勁敵 迪梅絲400自破世績游泳世錦賽直擊｜香港蛙王為身份認同取中文名 名字與何詩蓓有關游泳世錦賽直擊｜何詩蓓領港隊戰女子接力 0.01秒之差破港績游泳世錦賽電視直播 何詩蓓衝牌現暗湧 菲比斯最後紀錄被破游泳世錦賽直擊｜少女泳手初嘗世錦舞台 林凱喬的失意和得着游泳世錦賽直擊｜歐鎧淳100背獲「好兆頭」 劉紹宇：需睇片檢討游泳世錦賽直擊︱菲比斯最後一個世績被破 水神親自頒獎有原因