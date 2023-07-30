巴黎奧運｜開幕禮歷史性場外舉行　塞納河世界文化遺產被逼搬拆

巴黎的最標誌性景色之一，恐會因2024年奧運被抹去。塞納河岸兩側的露天舊書攤一直是巴黎一道獨特的風景線，據《路透社》等報道，法國警方當局對塞納河沿岸的老書攤商戶發出聲明，出於安全理由，他們在奧運開幕禮前必需搬遷。



巴黎奧運作為「後疫情時代」首個奧運會，奧組委希望盡量讓大眾投入奧運，用前所未有的創意方式團結民眾與運動員。大會其中一個計劃，是在塞納河上舉辦露天開幕禮，估計至少60萬人可在塞納河沿岸參與開幕禮。各國奧運代表團將乘船於河上航行，並經過巴黎鐵塔、巴黎聖母院及羅浮宮等地標。

這將是史上第一次奧運開幕禮不是在體育場內舉行，而且是開放民眾自由參觀。

巴黎奧運目前計劃讓各國奧運代表團乘船於河上航行。（Getty Images）

然而，作為法國巴黎景點之一、塞納河沿岸的書攤卻被排除在外。據《路透社》報道，約有570個老舊的「綠箱子」書攤需要搬遷，幾乎佔了河畔書攤總數的60%。

塞納河畔的書攤有逾400年歷史，是歐洲最大的戶外書市。這些書攤商戶怒斥法國當局要在奧運期間把他們「藏起來」，撤走他們標誌性的「綠色箱子」，而且一些有上百年歷史的木造攤位恐經不起拆移，象徵巴黎最美風景的書攤恐不保。

塞納河沿岸的「綠色箱子」，是法國巴黎景色之一。（Getty Images）

巴黎舊書攤文化協會主席卡萊（Jerome Callais）說：「我們（傳統書攤）在這裏450年了！我們是巴黎標誌之一，觀光客來逛書攤，就像去看巴黎鐵塔、聖母院一樣，但他們卻想在一場宣揚巴黎特色的儀式中，把我們給藏起來。」他更指「沒有搬遷的意向」。

據悉，巴黎警方方面也證實，已致函巴黎舊書商文化協會主席，告知書攤基於明顯的安全原因，需要拆除位於塞納河畔書攤的書攤，因為這些「綠箱子」是在奧運會和殘奧會開幕禮的安全保護範圍內，有機會造成安全隱患，以確保「面臨恐怖主義行為風險的地點或活動」的安全。

塞納河沿岸的老書攤是法國巴黎最美景色之一，連名牌Chanel的時裝表演也搭建綠色箱子致敬。（網上圖片）

世界文化遺產景觀一部分

巴黎塞納河左右兩岸從羅浮宮到聖母院，延綿約3公里的舊書攤，塞納河因此被稱為「世界上唯一一條流淌在夾岸書架間的河流」。1991年，聯合國教科文組織（UNESCO）把塞納河兩岸景觀列為世界文化遺產，「綠色箱子」書攤也是其中一部分；2019年法國文化部更把露天舊書攤的傳統列為法國非物質文化遺產。

塞納河兩岸景觀在1991年被列為世界遺產，「綠色箱子」書攤也是其中一部分。（Getty Images）

目前還不確定塞納河畔書商搬離原址是僅限於開幕禮，還是整個奧運期間，但市政府已邀請攤商在奧運期間遷至塞納河附近一個文學街區特別設置的「書商村」。

不過，主席卡萊表示，選在巴士底市集（Bastille）的方案並非可行的解決之道，他說：「沒有人會去那個書市。」