游泳｜何甄陶破50自港績　兼達巴黎奧運A標　成香港泳隊第三人

一連兩日的「第66屆體育節—長池游泳計時賽」周日（16日）續於香港體育學院舉行，港將何甄陶在早上的男子50米自由泳初賽游出破香港紀錄的時間，同時達標奪得巴黎奧運參賽資格，令港隊連續兩日有泳手達標。



何甄陶在男子50自初賽第六組出戰，游出21.86秒，刷新了由自己保持、在2021年6月香港長池計時賽所造出的21.97秒港績，同時也達到2024年巴黎奧運的A標（21.96秒），直接獲得這項目的巴黎奧運參賽資格。

何甄陶在2021年6月刷新港績之時，其實也成為了香港首位以A標直接取得奧運資格的男子泳手，來到巴黎奧運亦成功獲得資格，目前仍是唯一一位達A標的香港男泳將。

港隊早前已有何詩蓓連奪200自及400自的奧運資格，周六（15日）的長池計時賽，則有16歲小將張心悅達到女子200米背泳A標，成為第二位、也是最年輕達標的香港泳手，意味何甄陶成為香港泳隊第三人。