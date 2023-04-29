人物誌︱何詩蓓巴黎奧運最強敵人？　16歲麥堅杜殊躍身怪物級泳手

當一切用以描繪最強人類的形容詞耗盡，那班持續強大的運動員往往被「封神」，如「波神」米高佐敦、「水神」菲比斯、「跑神」傑祖基。有時變故突如其來，那些忽然以驚人表現突入世人視線的，有另一個更適合的詞彙——怪物。

游泳是世上其中一個偶然性最低運動，16歲的麥堅杜殊（Summer McIntosh）有本事在加拿大全國遴選賽平地一聲雷，5日內兩創世界紀錄，少女飛魚一躍成為泳壇最炙手可熱的「怪物」。



麥堅杜殊15歲已成為雙料世界冠軍。（Getty Images）

熱愛游泳的朋友，可能會記得可愛的「麥堅杜殊妹妹」——2020東京奧運，她是加拿大代表團最年輕一員，才14歲，就一口氣出戰200米、400米和800米自由泳，以及4X200米自由泳接力，但當時幾名師姐麥妮爾（Maggie Mac Neil）、馬思（Kylie Masse）、奧歷絲克（Penny Oleksiak）光芒四射，麥堅杜殊並不矚目，潛力卻不容忽視。

麥堅杜殊的速度，兩年前已見端倪。2021年加拿大奧運選拔賽200米自由泳，她游贏2016奧運100自金牌師姐奧歷絲克，以1分56.19秒創下全球14歲泳手世界紀錄。2021年短池世錦賽她勇奪1金2銀，其中400自銀牌，更是後上超越何詩蓓。2022年首次參加成年長池世錦賽，她狂掃200米蝶泳和400米混合泳兩金，400自得銀加上一面接力銅牌，當時她只得15歲。

Summer（右）被師姐麥妮爾（右2）大爆她的趣事。（Getty Images）

一個從不懂得「慢」的女孩

世上具潛質的泳手何其多，而且還有惱人的發育難題，因此就算明知她有潛力，今年3月她大爆發之程度，還是有點令人意想不到。6天參加5項比賽，她先以3分56.08秒打破澳洲名將迪梅絲（Ariarne Titmus）的400米自由泳世績，5日後再以4分25.87秒刷新400米混合泳世界紀錄，成為歷來首個同時擁有這兩項長池紀錄的泳手。在此之前，她在美國參加 2023 Pro Swim Series，200自擊敗「女水神」莉迪姬，終結對方本土9年不敗紀錄。

她連番以表現證明自己不再是「潛質新星」，而是貨真價實的超級巨星。這一點，星光熠熠的加拿大泳隊之內，早已人所其知。體育記者Kristina Rutherford寫道，隊中有個笑話，眾人必須趕在麥堅杜殊到場前5分鐘開始熱身，有時連放鬆運動也是如此，「否則她就會踢你屁股」，東京奧運100蝶金牌得主麥妮爾說，「這個小女孩做任何事也不會慢慢來的」。

麥堅杜殊與麥妮爾在長池世錦賽同房做室友，麥妮爾模彷對方：「她會這樣，『噢，那真好玩』，我腎上腺素飆升，不是緊張。」麥堅杜殊的4面獎牌追平單屆賽事加拿大泳手紀錄，麥妮爾認為，「她令一切看來正常，但其實一點也不正常」，連奧運金牌得主師姐也認為她「不正常」，足見Summer的恐怖程度。

Summer不止愈大愈強，更愈發漂亮。（Instagram）

超級好勝與普通少女之間

麥堅杜殊媽媽Jill Horstead昔日同為泳手，曾代表加國出戰1984洛杉磯奧運，兩年後英聯邦運動會得到200米蝶泳銅牌。不過媽媽的運動員生涯，不是麥堅杜殊選擇游泳的主因，「小時候我什麼運動也接觸到，騎馬、足球、體操、花式溜冰，最終我選定游泳」。與其說是對運動的熱愛，她更渴望在奧運級別比賽中競技：「我做什麼都好勝，就連玩桌上遊戲也是如此。」

年長一歲的胞姊Brooke為花式溜冰好手，Summer說曾經有短暫時間Brooke游水較她好，她溜冰較姐姐出色，幸好最終彼此沒有選錯項，「溜冰的話我實在生得太高了」。

Summer（左）說：「我們也是一般少年人，喜歡購物，看電影和去沙灘。」 （Instagram）

為全心投入游泳訓練，她在8年級（相當於香港中學二年級）起由主流學校轉讀遙距課程，為方便訓練，2022年起與母親移居佛羅里達州，她說朋友大多都是泳手，「我們也是一般少年人，喜歡購物，看電影和去沙灘」。

「怪物」在游泳以外，生活就如普通年輕人，喜歡看電視減壓，最愛節目是《Keeping Up With the Kardashians》（與卡戴珊同行），她不止全部睇完，部分還翻看多過一次。辛苦比賽完，只希望回家睡覺和攬貓，抱怨外出比賽太久，回到多倫多家中兩貓投訴不斷。

幾乎每個少女都愛Taylor Swift，Summer說她也喜歡，只是相較下更愛節奏強勁的HipHop，例如Drake，令她練習時鬥志昂揚。比賽前每個泳手都有一套預備工夫和習慣，例如將比賽畫面在腦中仔細演練，她正好相反，盡力將一切忘掉，不去多想那場是奧運或世錦賽，「這樣那只是另一場比賽而已」。

Summer已完全進化為「怪物」。（Instagram）

巴黎奧運諸神大戰

今年3月在400米自由泳首度打破世界紀錄，麥堅杜殊激動痛哭，接受CBC體育訪問時宣稱，「我不是喊包」，「那真是很奇妙，我不是個情緒化的人，但我被很多情緒侵襲」。Summer細數：「過去數年，我將生命完全放進游泳，盡力做到最好。達到這樣的成就，還是非常意外……我完全意想不到。」

兩年之間，東京奧運那個14歲小女孩，已成長為超級泳手。發育未有難倒她，時間愈游愈快，身材愈發苗條高佻，官方仍為1.73米身高早已不能作準。她自稱為中距離泳手，400米混合泳當今難有對手，自由泳向來已是「諸神的國度」，明年巴黎奧運面對莉迪姬、迪梅絲、何詩蓓三大高手，不少人如今竟更看好麥堅杜殊。

她明年才17歲，巴黎奧運見證「怪物」誕生前，不妨先在今年7月世錦賽預先一看「怪物前傳」。