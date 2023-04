人物誌︱何詩蓓巴黎奧運最強敵人？　16歲麥堅杜殊躍身怪物級泳手

當一切用以描繪最強人類的形容詞耗盡,那班持續強大的運動員往往被「封神」,如「波神」米高佐敦、「水神」菲比斯、「跑神」傑祖基。有時變故突如其來,那些忽然以驚人表現突入世人視線的,有另一個更適合的詞彙——怪物。

游泳是世上其中一個偶然性最低運動,16歲的麥堅杜殊(Summer McIntosh)有本事在加拿大全國遴選賽平地一聲雷,5日內兩創世界紀錄,少女飛魚一躍成為泳壇最炙手可熱的「怪物」。



麥堅杜殊15歲已成為雙料世界冠軍。(Getty Images)

熱愛游泳的朋友,可能會記得可愛的「麥堅杜殊妹妹」——2020東京奧運,她是加拿大代表團最年輕一員,才14歲,就一口氣出戰200米、400米和800米自由泳,以及4X200米自由泳接力,但當時幾名師姐麥妮爾(Maggie Mac Neil)、馬思(Kylie Masse)、奧歷絲克(Penny Oleksiak)光芒四射,麥堅杜殊並不矚目,潛力卻不容忽視。

麥堅杜殊的速度,兩年前已見端倪。2021年加拿大奧運選拔賽200米自由泳,她游贏2016奧運100自金牌師姐奧歷絲克,以1分56.19秒創下全球14歲泳手世界紀錄。2021年短池世錦賽她勇奪1金2銀,其中400自銀牌,更是後上超越何詩蓓。2022年首次參加成年長池世錦賽,她狂掃200米蝶泳和400米混合泳兩金,400自得銀加上一面接力銅牌,當時她只得15歲。

Summer(右)被師姐麥妮爾(右2)大爆她的趣事。(Getty Images)

一個從不懂得「慢」的女孩

世上具潛質的泳手何其多,而且還有惱人的發育難題,因此就算明知她有潛力,今年3月她大爆發之程度,還是有點令人意想不到。6天參加5項比賽,她先以3分56.08秒打破澳洲名將迪梅絲(Ariarne Titmus)的400米自由泳世績,5日後再以4分25.87秒刷新400米混合泳世界紀錄,成為歷來首個同時擁有這兩項長池紀錄的泳手。在此之前,她在美國參加 2023 Pro Swim Series,200自擊敗「女水神」莉迪姬,終結對方本土9年不敗紀錄。

她連番以表現證明自己不再是「潛質新星」,而是貨真價實的超級巨星。這一點,星光熠熠的加拿大泳隊之內,早已人所其知。體育記者Kristina Rutherford寫道,隊中有個笑話,眾人必須趕在麥堅杜殊到場前5分鐘開始熱身,有時連放鬆運動也是如此,「否則她就會踢你屁股」,東京奧運100蝶金牌得主麥妮爾說,「這個小女孩做任何事也不會慢慢來的」。

麥堅杜殊與麥妮爾在長池世錦賽同房做室友,麥妮爾模彷對方:「她會這樣,『噢,那真好玩』,我腎上腺素飆升,不是緊張。」麥堅杜殊的4面獎牌追平單屆賽事加拿大泳手紀錄,麥妮爾認為,「她令一切看來正常,但其實一點也不正常」,連奧運金牌得主師姐也認為她「不正常」,足見Summer的恐怖程度。

Summer不止愈大愈強,更愈發漂亮。(Instagram)

超級好勝與普通少女之間

麥堅杜殊媽媽Jill Horstead昔日同為泳手,曾代表加國出戰1984洛杉磯奧運,兩年後英聯邦運動會得到200米蝶泳銅牌。不過媽媽的運動員生涯,不是麥堅杜殊選擇游泳的主因,「小時候我什麼運動也接觸到,騎馬、足球、體操、花式溜冰,最終我選定游泳」。與其說是對運動的熱愛,她更渴望在奧運級別比賽中競技:「我做什麼都好勝,就連玩桌上遊戲也是如此。」

年長一歲的胞姊Brooke為花式溜冰好手,Summer說曾經有短暫時間Brooke游水較她好,她溜冰較姐姐出色,幸好最終彼此沒有選錯項,「溜冰的話我實在生得太高了」。

Summer(左)說:「我們也是一般少年人,喜歡購物,看電影和去沙灘。」 (Instagram)

為全心投入游泳訓練,她在8年級(相當於香港中學二年級)起由主流學校轉讀遙距課程,為方便訓練,2022年起與母親移居佛羅里達州,她說朋友大多都是泳手,「我們也是一般少年人,喜歡購物,看電影和去沙灘」。

「怪物」在游泳以外,生活就如普通年輕人,喜歡看電視減壓,最愛節目是《Keeping Up With the Kardashians》(與卡戴珊同行),她不止全部睇完,部分還翻看多過一次。辛苦比賽完,只希望回家睡覺和攬貓,抱怨外出比賽太久,回到多倫多家中兩貓投訴不斷。

幾乎每個少女都愛Taylor Swift,Summer說她也喜歡,只是相較下更愛節奏強勁的HipHop,例如Drake,令她練習時鬥志昂揚。比賽前每個泳手都有一套預備工夫和習慣,例如將比賽畫面在腦中仔細演練,她正好相反,盡力將一切忘掉,不去多想那場是奧運或世錦賽,「這樣那只是另一場比賽而已」。

Summer已完全進化為「怪物」。(Instagram)

巴黎奧運諸神大戰

今年3月在400米自由泳首度打破世界紀錄,麥堅杜殊激動痛哭,接受CBC體育訪問時宣稱,「我不是喊包」,「那真是很奇妙,我不是個情緒化的人,但我被很多情緒侵襲」。Summer細數:「過去數年,我將生命完全放進游泳,盡力做到最好。達到這樣的成就,還是非常意外……我完全意想不到。」

兩年之間,東京奧運那個14歲小女孩,已成長為超級泳手。發育未有難倒她,時間愈游愈快,身材愈發苗條高佻,官方仍為1.73米身高早已不能作準。她自稱為中距離泳手,400米混合泳當今難有對手,自由泳向來已是「諸神的國度」,明年巴黎奧運面對莉迪姬、迪梅絲、何詩蓓三大高手,不少人如今竟更看好麥堅杜殊。

她明年才17歲,巴黎奧運見證「怪物」誕生前,不妨先在今年7月世錦賽預先一看「怪物前傳」。