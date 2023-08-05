世大運．網球｜黃澤林王康怡4強不敵東道主　憑混雙為港隊添一銅

撰文：李思詠
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香港隊今天在成都世界大學生運動會繼續有獎牌落袋。網球混雙組合黃澤林/王康怡在混雙4強面對東道主金雨全/湯千惠，以盤數1：2落敗。雖然無緣決賽，但仍為港隊增添一面銅牌。

黃澤林/王康怡昨日擊敗澳洲組合殺入4強，由於不設季軍戰，已經穩袋獎牌，能否向金牌邁進就要視乎今日對金雨全/湯千惠一戰。「黃王配」在第一盤先下一城，險勝7：5；但第二盤不敵4：6後，雙方以「搶十」的Tie Break決勝。結果黃澤林/王康怡以5：10落敗，無緣決賽，最終為港隊增添一面銅牌。

黃澤林（右）/王康怡（左）。（中國香港大專體育協會提供）

連同黃澤林/王康怡的銅牌，港隊目前在世大運暫奪3金1銀6銅（見下表）。昨日合力摘下1金1銅的張家朗和蔡俊彥，將於周一的男子花劍團體賽再次登場。

黃澤林/王康怡與中國的金雨全/湯千惠打成盤數1：1，第三盤「搶十」決勝以5：10告負。（中國香港大專體育協會提供）

成都世大運港隊獎牌（截至8月5日）

金牌：
許得恩　武術 - 男子太極劍
佘繕妡　劍擊 - 女子重劍個人
張家朗　劍擊 – 男子花劍個人

銀牌：
劉子龍　武術 – 男子南拳

銅牌：
許得恩　武術 - 男子太極拳
沈曉榆　武術 - 女子棍術
杜凱琹、蘇慧音、林依諾、吳詠琳、李凱敏　乒乓球 - 女子團體
何鈞傑/杜凱琹　乒乓球 - 混雙
蔡俊彥　劍擊 - 男子花劍個人

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