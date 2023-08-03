世大運｜美國雙槓選手熱身時「冧槓」　大會解釋教練未有扣好鎖柄

近日網上流傳一條世大運的片段，有美國運動員在體操雙槓項目熱身時，其中一支槓的一端突然下降，差點令運動員受傷。世大運官方昨日（2日）解釋，經查驗後發現是教練調整雙槓槓距後，未扣上雙槓的一頭鎖柄，導致事件發生。



【事發片段】

大會在昨日中午發聲明解釋，指事件在8月1日下午3時26分左右於東安湖體育公園多功能體育館發生，「一名運動員在進行雙槓專案熱身時，其中一根雙槓一頭突然下沉，經檢查，運動員未受傷。」

「事情發生後，器材商立即對器材進行了恢復。競賽部門第一時間調取現場視頻並提交給本次體操專案技術主席和男子技術代表查驗，經他們審核後，確認為教練員調整雙槓槓距後未扣上雙槓的一頭鎖柄，導致了該情況發生。」

安排受影響運動員最後出賽

「根據相關規則，體操專案雙槓和鞍馬可以根據運動員自身情況，由各參賽隊教練自行對雙槓槓距和鞍馬環距進行調整。賽後，賽會組織器材商對器材進行了檢查，器材是安全的。本次比賽採用的是國際認證的器材且均在認證有效期內。 」

「根據國際體聯相關規定，本着對運動員有利的原則，男子技術代表將該名運動員調整到本組最後一位上場，他順利完成了比賽。目前第一天資格賽暨團體決賽已經順利完結。」