世大運｜女重佘繕妡勇挫美洲冠軍闖決賽　個人賽封后創香港歷史

成都世界大學生運動會，女子重劍港將佘繕妡於4強擊敗美國頭號種子勇闖決賽，決賽則擊敗意大利劍手封后，寫下香港劍擊歷史新章，同時為香港在今屆世大運取得第二面金牌。



世大運劍擊賽事今日（2日）展開，首日上演男子佩劍和女子重劍賽事。

上月於世錦賽打入16強創下生涯最佳成績的佘繕妡，今早乘勇出戰女子重劍小組賽，以全勝姿態、總成績第5名直入32強。

她先後淘汰中國和烏克蘭對手出局，其後於8強一度落後7：11下發力追上，以15：14反勝意大利劍手Gaia Traditi，勇闖4強，在不設銅牌戰下鎖定獎牌。香港劍擊隊此前在世大運最佳成績，是歐陽慧心於2011年的女子佩劍個人賽摘銅。

佘繕妡在小組賽以全勝姿態晉級。（USFHK提供）

勇挫美洲冠軍闖決賽

被列為3號種子的佘繕妡，於4強硬撼美國頭號種子、世界排名第18位的Catherine Nixon。兩人在初段打法保守，五度戰平，Nixon以7：6一度領先，佘繕妡在最後一節於場內隊友打氣聲下，快攻得手連取2分，反領先8：7。「佘佘」其後打出氣勢，壓制對手再連搶4劍，一口氣超前至12：7。最終港將保持領先優勢，以15：8擊敗應屆泛美錦標賽冠軍，強勢闖入決賽。

佘繕妡勇闖決賽，創下香港劍擊歷史。（FIE）

金牌戰，世界排名第25的佘繕妡對上低135位的意大利劍手Maria Kowalczyk，雙方在初段穩守，港將首節以1：2落後。在第二節採取主動下，佘繕妡反超前5：3，其後二人多次打出「雙燈」一同得分，惟「佘佘」仍以9：5守住領先優勢。港將愈戰愈勇，多次反攻得手，終以15：6大勝對手，勇奪香港劍擊在世大運首金。這亦是香港隊今屆第二金。

女重港將陳渭泠與陳祉澄則於64強止步，黃琛之則在小組賽無緣晉級。

男佩方面，杭州亞運代表陳樂熹偕與周頌羲，偕張愷駿在小組賽突圍而出，惟前兩人均在64強止步。張愷駿則在64強擊敗印度的Abhay Krishna Shinde晉級，其後以10：15憾負意大利劍手Dario Cavaliere，無緣16強。

成都世界大學生運動會 港隊獎牌（截至8月2日）

劍擊：

女子重劍個人賽 金牌 佘繕妡



武術：

男子太極劍 金牌 許得恩

男子太極拳 銅牌 許得恩

男子南拳 銀牌 劉子

女子槍術 銅牌 沈曉榆



乒乓：

女子團體賽 銅牌

