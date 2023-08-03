世大運｜乒乓混雙杜凱琹何鈞傑不敵中國添銅　香港隊今屆第7牌

撰文：葉詩敏
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成都世界大學生運動會，香港乒乓「一姐」杜凱琹夥拍何鈞傑出戰混雙4強戰，終以局數0：4不敵中國組合薛飛／王曉彤，無緣晉身決賽，在不設銅牌戰下，港隊添得一面銅牌。

杜凱琹／何鈞傑今早在8強以4：0輕取日本組合橫谷晟／木村香純，晉身4強硬撼中國隊的薛飛和王曉彤。

雙方在甫開賽打得緊湊，港隊一度以5：3領先，惟被對手快攻連追4分，以8：11先失一君。第二局港隊同樣於初段領先，但未能守住優勢，以6：11再失一局。

杜凱琹／何鈞傑力戰下不敵中國隊，無緣決賽，仍為港添銅。（USFHK提供）

中國隊打出氣勢，港隊未能破解困局，終連輸兩局4：11，4強止步。在賽事不設銅牌戰下，香港乒乓球隊繼日前於女子團體賽摘銅後，再奪得一面銅牌，亦是香港代表團今屆第7面獎牌。

至於另一對港隊混雙組合關文皓／林依諾，則以總局數0：4 敗予中國的劉丁碩／錢天一，8強止步。

世大運｜奧運銅牌領軍　香港乒乓隊奪女子團體銅牌　獎牌數創新高
杜凱琹／何鈞傑為港添銅。（USFHK提供）

成都世界大學生運動會　港隊獎牌（截至8月3日）

劍擊：
女子重劍個人賽　金牌　佘繕妡

武術：
男子太極劍　金牌　許得恩
男子太極拳　銅牌　許得恩
男子南拳　銀牌　劉子龍
女子槍術　銅牌　沈曉榆

乒乓：
女子團體賽　銅牌
混雙　銅牌　杜凱琹／何鈞傑

關文皓與林依諾不敵中國組合，8強止步。（USFHK提供）
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