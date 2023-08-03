世大運熱話｜索馬里跑手100米極慢速包尾　高官道歉田總主席停職

成都世大運女子100米初賽第3組出現一幕奇景，索馬里跑手Nasro Abukar Ali被其他人遠遠拋離，以21.81秒包尾，比尾二的跑手慢超過8秒。片段在網上廣傳，網民熱議，引起索馬里政府關注。索馬里青年及體育部初步調查後，暫停該國田徑總會主席Khadijo Aden Dahir職務，指控有人濫用職權，安排親屬出賽，破壞國家名聲。青年及體育部長Mohamed Barre Mohamud形容事件令人尷尬，向國民道歉。



+ 4

事件發生在8月1日的女子100米跑初賽第3組，18歲的索馬里跑手Nasro Abukar Ali排第4線道出賽。起跑後不久，Nasro Abukar Ali已被拋離，遠遠落後，後來連鏡頭也影不到她。小組最快的巴西跑手以11.58秒首先衝線，香港跑手梁筠宜以11.98秒次名晉級，至於Nasro Abukar Ali就慢得誇張，以21.81秒完成。

撇除被取消資格的跑手，Nasro Abukar Ali的初賽總成績包尾，而尾二的跑手也比她快超過8秒。除她以外，所有跑手都能夠在14秒內跑完100秒。