哈利卡尼離隊成定局　熱刺接受拜仁過億歐元出價︱英超轉會

德國班霸拜仁慕尼黑銳意收購英格蘭國家隊隊長哈利卡尼（Harry Kane），三度報價均被熱刺拒絕，最新終有突破進展，The Athletic最新消息指，熱刺已接收拜仁出價，轉會費估計為1億歐元以上。

現在這位熱刺神鋒去留，決定權在他本人身上。



熱刺接受拜仁向哈利卡尼的出價。（Getty Images）

The Athletic記者David Ornstein引述德國消息指，拜仁與熱刺已就卡尼轉會達成協議。拜仁向熱刺出價超過1億歐元（約8640萬英鎊）在周三（9日）已獲熱刺接受，卡尼須決定是否轉會。

30歲的卡尼近年屢次成為曼聯、曼城、皇家馬德里等各大豪門追逐目標，不過熱刺主席利維一直企硬拒絕放人，可是卡尼與熱刺的合約只餘下最後一年，如何仍堅持不賣，最終很可能只落得「人財兩失」下場。

卡尼身為頂級前鋒，長年效力熱刺卻顆粒無收，即使深愛球隊，他仍渴望在生涯贏得一些錦標，兩年前幾乎加盟哥迪奧拿領軍的曼城，最終因為利維拒絕放人作罷。他三度當上英超神射手，為熱刺上陣435場攻入280球，為球隊史上首席射手。

拜仁日前向熱刺第三次求購哈利卡尼，提出一份總值超過1億歐元（約8600萬鎊）的報價，結果在周一再被熱刺拒絕。《天空體育》記者基摩（Paul Gilmour）表示，那份拜仁的「終極報價」可能只是交易技倆，嘗試向熱刺方面施壓，拜仁亦有機會再提高報價。

在周二，《天空體育》再報道，指拜仁想在周二或周三提交第四份報價，轉會費總值加碼到1.1億歐元，折算為9460萬鎊，愈來愈接近熱刺主席利維的1億鎊心理價位。這份1.1億歐元的報價包括基本轉會費以及附加條款。

報道稱，拜仁留意到卡尼的意願是接下來周日熱刺對賓福特的聯賽首戰前落實好轉會事宜；若果到時亦未達成協議，卡尼今季會留隊。30歲的卡尼與熱刺的合約到明年夏天屆滿。