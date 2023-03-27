01球評｜無冕射手王卡尼 是去是留今夏揭曉 曼聯是唯一合理選擇

到今年7月28日，哈利卡尼（Harry Kane）就30歲了，這位剛獨佔英格蘭史上射手王寶座的前鋒，再添一項個人紀錄，只是卻難彌補獎盃櫃空蕩蕩的遺憾；三十而立，似乎是卡尼力挽職業生涯的最後機會。



卡尼在對意大利一仗射入一記12碼，以54球壓過朗尼，進佔英格蘭歷來神射手首位，今晨的2024歐國盃外圍賽對烏克蘭，卡尼再入一球，助球隊主場以2：0取勝。卡尼過往取得的個人獎項不少，2018世界盃神射手、3屆英超神射手、5次入選英超最佳陣容，但捧過的錦標，卻是零。

哈利卡尼對烏克蘭再入一球，助英格蘭於2024歐國盃外圍賽連勝兩場。（Getty Images）

如果跟過去英格蘭的偉大射手相比，卡尼更顯得「阮囊羞澀」，英格蘭入球榜排第2及第3的朗尼與卜比查爾頓，奪冠無數，贏過聯賽、歐聯（歐冠盃），後者更曾捧走世界盃；第4的連尼加及第5的基夫斯，雖沒那麼多豐功偉績，但兩人都曾為熱刺摘下足總盃；就算一代中鋒舒利亞在紐卡素時期同樣與獎盃失諸交臂，但他在布力般流浪時卻嘗過英超冠軍的滋味。說來說去，就只得卡尼斯人獨憔悴。

卡尼以54球成為英格蘭史上入球王，今仗賽前獲頒獎座，他今仗射入一球，將紀錄改寫成55球。（Getty Images）

自2014/15年球季表現突飛猛進以來，卡尼單季入球量都超過20球，狀態最好的一季，48場更入了41球，表現十分穩定。除了入球，卡尼在熱刺或英格蘭也好，戰術上的地位也是舉足輕重。

在初出道時，因身材高大健碩，卡尼被認為是典型的英式中鋒，在熱刺U21教導過卡尼的前英格蘭國腳尼斯費迪南（Les Ferdinand）則讚揚他是射術精湛的舒利亞與擅長二傳的舒寧咸之混合體。不過，卡尼的作用遠大於前輩。他在熱刺與英格蘭（修夫基其實都是抄熱刺的戰術吧？）雖屬正中鋒，但很多時會墮後策應，既彌補了兩軍中場創造力不足的缺點，其分邊長傳亦有助高速翼鋒如熱刺的孫興民、英格蘭的拉舒福特及史達寧等施展突襲；前季他便以14次助攻贏得英超最佳Playmaker獎項。

卡尼獲得的個人獎項不少，但始終與大賽錦標失諸交臂。（Getty Images）

舒利亞曾盛讚卡尼是當今英超3大前鋒之一，但其實說他是當今世上最佳中鋒也不為過（艾寧夏蘭特還需要時間證明自己），可是偏偏他跟錦標就絕緣，聯賽及歐聯最佳戰績就是亞軍，這當然跟他效力的是熱刺不無關係，這支倫敦老牌球會上一個冠軍已是2007/08年球季的聯賽盃，上一個聯賽冠軍更是62年前的事。

是以，有關卡尼離隊的消息近乎每一季都會傳出，就算去季似乎真的發生，但他最後還是選擇留隊。可是，熱刺還是這樣子，高不成低不就，領隊干地日前更公開炮轟球員，卡尼真的要繼續磋砣？「傳曼聯」傳了多年，如果今夏紅魔真的出手，與卡尼將是絕配，觀乎主帥坦赫格使用中鋒韋格賀斯的方法，與卡尼的風格脗合，而卡尼只會是升級版。

卡尼 多年來拚盡全力，但依然無法帶領熱刺摘下桂冠。（Getty Images）

英超之中，曼城已有夏蘭特、利物浦有紐尼斯與加普、阿仙奴是死敵兼沒錢，有錢的車路士與紐卡素還在重建，似乎漸漸重上正軌的曼聯是卡尼唯一合理的選擇。至於英超以外，財大氣粗如PSG、皇馬不太需要卡尼，其他勁旅大部分都沒那麼多銀彈，所以近期較有新意的是剛有新帥杜慈上任的拜仁慕尼黑。

良禽擇木而棲，卡尼確實要把握職業生涯的最後機會了，前車可鑑，他的英格蘭前輩舒利亞與奧雲還未到30歲便結束了國際賽生涯；球員的黃金時光，其實遠比人們想像的短得多。