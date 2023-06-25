Tom Holland訴熱刺球迷之苦　給卡尼與孫興慜的忠告：去皇馬

英國影星湯賀蘭（Tom Holland）是著名的熱刺球迷，這位因飾演蜘蛛俠一角全球知名的演員，近日接受網媒UNILAD訪問，幽默又無奈道盡長年支持這家北倫敦球會之苦，當被問到如果可以給哈利卡尼轉會建議時會說什麼，他毫不猶豫地說：「去皇馬」，到底他這樣說是曲是直？



湯賀蘭（Tom Holland）幽默又無奈道盡長年支持熱刺之苦。（影片截圖）

湯賀蘭：做熱刺球迷真的很難

湯賀蘭一本正經地說：「身為熱刺球迷，就如置身The Crowded Room（湯賀蘭本人主演的驚慄劇）一樣，它教曉我要保持堅韌」，然後誇張說道：「熱刺從未贏得任何獎盃，你知道的，支持他們實在極度困難。」

他隨即話題一轉：「大家都知道，我個劇（The Crowded Room）劣評如潮，但我今天都能夠坐在這裏為劇集宣傳，我仍然在這裏，我真的很有韌力」，似乎有意語帶雙關，指出支持熱刺幫助他養成強韌性格。

熱刺雙星孫興慜與哈利卡尼屢傳離隊，湯賀蘭希望他們一起轉投皇家馬德里。（資料圖片／Getty Images）

力勸卡尼、孫興慜轉投皇馬

熱刺陣中王牌前鋒哈利卡尼（Harry Kane），長年為各大球會爭奪對象，今年夏天離隊傳聞再度頻傳，湯賀蘭當被問到：「假如可以給哈利卡尼一個便條，會說什麼？」他想也不想便回答：「我會說：去馬德里」（I say go to Madrid），「去那裏成為世上最佳足球員，那是他值得的。」

韓國前鋒孫興慜是湯賀蘭最喜愛的熱刺球員，不過他對老孫的忠告跟卡尼一樣，成為皇馬一員，「我說跟卡尼一起走吧，請你們一起贏得歐聯冠軍！」似乎在湯賀蘭眼中，兩大巨星在球員生涯高峰留在熱刺只會浪費，真心希望二人到皇馬發展並贏得榮譽與獎盃。

熱刺獎盃櫃空空如也，一直是對手阿仙奴、車路士球迷嘲笑他們的重點。事實上，熱刺曾在1950/51、1960/61兩度贏得頂級聯賽冠軍；足總盃更八度封王，不過對上一次已經是1990/91球季的事，最接近的一項錦標是聯賽盃，他們四次奪冠，最近一次為2007/08球季。熱刺在歐洲賽亦曾風光過，1971/72、1983/84兩次獲得歐洲足協盃（歐霸前身），1962/63球季則捧得歐洲盃賽冠軍盃。

對於年僅27歲的湯賀蘭，他出生後只見證過熱刺捧過兩次被各大球會視作「雞肋」的聯賽盃，難怪他搞笑地自嘲「熱刺什麼都未贏過」。