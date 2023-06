Tom Holland訴熱刺球迷之苦　給卡尼與孫興慜的忠告：去皇馬

英國影星湯賀蘭(Tom Holland)是著名的熱刺球迷,這位因飾演蜘蛛俠一角全球知名的演員,近日接受網媒UNILAD訪問,幽默又無奈道盡長年支持這家北倫敦球會之苦,當被問到如果可以給哈利卡尼轉會建議時會說什麼,他毫不猶豫地說:「去皇馬」,到底他這樣說是曲是直?



湯賀蘭(Tom Holland)幽默又無奈道盡長年支持熱刺之苦。(影片截圖)

湯賀蘭:做熱刺球迷真的很難

湯賀蘭一本正經地說:「身為熱刺球迷,就如置身The Crowded Room(湯賀蘭本人主演的驚慄劇)一樣,它教曉我要保持堅韌」,然後誇張說道:「熱刺從未贏得任何獎盃,你知道的,支持他們實在極度困難。」

他隨即話題一轉:「大家都知道,我個劇(The Crowded Room)劣評如潮,但我今天都能夠坐在這裏為劇集宣傳,我仍然在這裏,我真的很有韌力」,似乎有意語帶雙關,指出支持熱刺幫助他養成強韌性格。

熱刺雙星孫興慜與哈利卡尼屢傳離隊,湯賀蘭希望他們一起轉投皇家馬德里。(資料圖片/Getty Images)

力勸卡尼、孫興慜轉投皇馬

熱刺陣中王牌前鋒哈利卡尼(Harry Kane),長年為各大球會爭奪對象,今年夏天離隊傳聞再度頻傳,湯賀蘭當被問到:「假如可以給哈利卡尼一個便條,會說什麼?」他想也不想便回答:「我會說:去馬德里」(I say go to Madrid),「去那裏成為世上最佳足球員,那是他值得的。」

韓國前鋒孫興慜是湯賀蘭最喜愛的熱刺球員,不過他對老孫的忠告跟卡尼一樣,成為皇馬一員,「我說跟卡尼一起走吧,請你們一起贏得歐聯冠軍!」似乎在湯賀蘭眼中,兩大巨星在球員生涯高峰留在熱刺只會浪費,真心希望二人到皇馬發展並贏得榮譽與獎盃。

熱刺獎盃櫃空空如也,一直是對手阿仙奴、車路士球迷嘲笑他們的重點。事實上,熱刺曾在1950/51、1960/61兩度贏得頂級聯賽冠軍;足總盃更八度封王,不過對上一次已經是1990/91球季的事,最接近的一項錦標是聯賽盃,他們四次奪冠,最近一次為2007/08球季。熱刺在歐洲賽亦曾風光過,1971/72、1983/84兩次獲得歐洲足協盃(歐霸前身),1962/63球季則捧得歐洲盃賽冠軍盃。

對於年僅27歲的湯賀蘭,他出生後只見證過熱刺捧過兩次被各大球會視作「雞肋」的聯賽盃,難怪他搞笑地自嘲「熱刺什麼都未贏過」。