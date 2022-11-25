世界盃2022｜哈利卡尼戴「彩虹撈」暗中發聲　極罕名錶升值數倍

抗議的方法有很多，FIFA高調禁止多支歐洲球隊使用 ONE LOVE隊長臂章，球員以其他方法發聲。英格蘭隊長哈利卡尼的方法相當「重皮」，他被攝得日前對伊朗賽前，手中戴着價值數百萬港元的「彩虹撈」。



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彩虹臂章成為禁物，卡尼用名錶發聲。（Getty Images）

卡尼在賽前表示戴上ONE LOVE隊長臂章，以示支持平權議題。惟FIFA及後表明若有球員戴上該款彩虹臂章，開賽前會先被罰黃牌，令卡尼在賽前一刻打消念頭。

卡尼戴着的「彩虹撈」，已升值數倍。（網上圖片）

不過，傳媒拍攝英格蘭隊員賽前相片，卡尼左手戴着相當特別的勞力士（Rolex）名錶，外殼有一排彩紅色的鑲石。據外國專門報道奢侈品的媒體指，卡尼佩戴的「彩虹撈」Daytona Rainbow 玫瑰金，相當罕有，在市場上一錶難求。該錶在錶圈鑲有36粒彩虹色的寶石，錶殼及錶盤的小時標，都鑲有寶石或鑽石。該手錶現時市價達到65萬美元（約508萬港元），已較零售價升值近4倍。

德國在拍攝隊照時，集體掩口，示意被噤聲。（Getty Images）

卡塔爾世界盃在FIFA雷厲風行下，彩虹變成禁色。球員以其他方式聲援政治或平權議題，德國在首仗對日本開賽前的隊照，球員集體掩口。伊朗大軍則在首仗對英格蘭時，集體拒絕唱國歌，聲援國內反政府示威活動，惟因國內有足球員被捕，他們在剛剛對威爾斯一戰中跟唱國歌。