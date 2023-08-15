杭州亞運2023｜香港乒乓球隊名單　杜凱琹蘇慧音李皓晴續領軍

香港乒乓球隊的杭州亞運陣容，依舊由東京奧運女團銅牌三名女將杜凱琹、李皓晴和蘇慧音撐起，值得留意的是今年狀態不俗的朱成竹，看看能否成為一路奇兵。



男子

何鈞傑、林兆恒、吳柏男、黃鎮廷、姚鈞濤



女子

杜凱琹、李皓晴、李清韻、蘇慧音、朱成竹



比賽日期

9月22日至10月2日



朱成竹。（資料圖片）

杜凱琹、李皓晴和蘇慧音兩年前在東京奧運女團銅牌戰力克德國，三名「小花」從此走進香港人視線；其實在後備席上，還有另一名球員——朱成竹。26歲的她十年前從上海南下香港發展，去年團體世錦賽，她終於不再是後備球員，成為港隊主力，直到8強面對德國才吞下該屆賽事首場敗仗，表現獲「大師姐」李皓晴讚賞。杭州亞運陣容上，朱成竹赫然在列，有望成為三名奧運獎牌主力以外的奇兵。

關於朱成竹

乒乓團體世錦賽｜港隊女團飲恨仍滿意發揮 朱成竹表現搶鏡獲盛讚

乒乓｜朱成竹上海來港第十年 「小花」迷茫後更堅定向前

李皓晴、杜凱琹及蘇慧音在杭州亞運再次攜手出戰。（資料圖片；楊宇翹攝）

黃鎮廷/杜凱琹一直是港乒近年混雙主力組合。（資料圖片；高詩琦攝）

男隊方面，2014在仁川首戰亞運的黃鎮廷，在9年後的杭州亞運繼續領軍，然而他一直與亞運獎牌只差一步，今年能否突破往績，用獎牌作為送給初生女兒的禮物，也是港隊看點之一。

關於黃鎮廷

乒乓｜港將黃鎮廷社交媒體宣布喜事：踏入人生另一個階段

乒乓世錦賽｜黃鎮廷杜凱琹混雙輕取瑞典組合 晉級4強穩奪獎牌

香港乒乓球隊歷屆亞運獎牌（2金8銀10銅）

2018雅加達亞運

杜凱琹、李皓晴、李清韻、吳穎嵐、蘇慧音 女團銅牌

何鈞傑/李皓晴 混雙銅牌



2014仁川亞運

江天一/李皓晴 混雙銀牌

李晧晴/吳穎嵐 女雙銅牌



2010廣州亞運

姜華珺/張鈺 混雙銀牌



2006多哈亞運

李靜/高禮澤 男雙金牌

帖雅娜 女單銀牌

帖雅娜/張瑞 女雙銀牌

李靜、高禮澤、梁柱恩、張鈺、謝嘉俊 男子團體銅牌

李靜 男單銅牌



2002釜山亞運

張鈺/帖雅娜 混雙金牌

張鈺、高禮澤、梁柱恩、李靜、鄧國基 男團銅牌



1998曼谷亞運

陳丹蕾/桑亞嬋 女雙銀牌

陳丹蕾、桑亞嬋、唐韵、王晶 女團銅牌



1994廣島亞運

齊寶華、陳丹蕾、陳淑媛、鄭濤 女團銀牌

齊寶華 女單銅牌



1990北京亞運

齊寶華、陳丹蕾、陳淑媛 女團銅牌



1978曼谷亞運

許素虹/張秀英 女雙銀牌



1962雅加達亞運

黃碧瑤/樊倩君/陳以澄 女團銅牌



1954東京亞運

黃碧瑤/吳玉珍 女雙銀牌

