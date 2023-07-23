乒乓｜港將黃鎮廷社交媒體宣布喜事：踏入人生另一個階段

香港乒乓球代表黃鎮廷，周日（23日）在社交媒體發文，宣布自己已為人父。



黃鎮廷在個人Facebook、Instagram和微博均有發文，他貼出自己與伴侶和女兒的合照，寫道：「踏入人生另一個階段——父親，就在昨天，我們的女兒終於出世了，我要當爸爸了，慶幸母女平安。」

他分享了幾幀女兒的照片，包括兩張女兒睡覺的照片、一張手半掩臉的照片，和一張「腳板底」的照片，他續寫道：「從懷孕到出生，每天都能感受到她的變化，每次產檢都很期待看她會有什麼變化，但是得來的結果不是手擋着臉就是連正臉都看不見。現在，你也迫不急待地來到我們的身邊，用眼用心去感受這個世界的美好，我們希望你可以一切平安，健健康康地成長。」

黃鎮廷分享自己成為父親的照片。（黃鎮廷微博）

帖文獲大批網民留言道賀，當中包括黃鎮廷的混雙拍檔杜凱琹，也在微博留下「心心」表情符號；多數網民也是留言「恭喜大聖」。黃鎮廷曾在2018年的香港公開賽，自言貌似被稱為「大聖爺」的前皇家馬德里球星加里夫巴利，並稱巴利為「哥哥」；另一由來，是他與動畫電影《西遊記之大聖歸來》中的孫悟空長相相似。

黃鎮廷今年在多項賽事與杜凱琹合力奪得混雙季軍，當中包括5月的世界錦標賽銅牌和本月的WTT斯洛文尼亞明星挑戰賽季軍。