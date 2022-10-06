乒乓團體世錦賽｜港隊女團飲恨仍滿意發揮　朱成竹表現搶鏡獲盛讚

港隊女團在乒乓團體世錦賽8強遭德國逆轉，與獎牌擦肩而過。縱然如此，港隊3名女將賽後對表現感滿意，今屆賽事冒起的朱成竹，更獲「大師姐」李皓晴盛讚。



港隊乒乓女子隊在團體世錦賽8強鬥德國，上演東京奧運銅牌戰的「翻版」，即使蘇慧音與朱成竹連下兩城，可惜「大師姐」李皓晴力戰不敵老將單曉娜，其後德國急起直追，朱成竹與蘇慧音接連吞敗，結果以場數2：3憾負，距離4強只差一步。

港隊女團出線在望遭德國逆轉 無緣再闖4強

德國絕地反勝港隊，殺入4強。（WTT圖片）

蘇慧音無緣再當「德國剋星」

回顧東京奧運的銅牌戰，當時蘇慧音連取兩分，成為奪銅功臣，她今仗再挫韓瑩，最後一仗對手由單曉娜換成米特蘭（Nina Mittelham），惟今仗無緣再當「德國剋星」。

蘇慧音再挫世界排名第8位的韓瑩，賽後坦言東京奧運的經驗對她幫助不少：「在經過奧運一役後，我似乎找到擊敗她（韓瑩）的套路，但也想不到今日能夠發揮這麼好，所以我對今仗結果很滿意。」

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蘇慧音今仗再挫韓瑩，可惜未能擊敗另一德國球手。（WTT圖片）

朱成竹首戰世錦賽發揮亮眼 大師姐盛讚

朱成竹在上年的東京奧運只能擔任後備，一年過後，25歲的港將今年變成主力，直至今仗對德國才吞下今屆首敗，總共錄得7勝1負，成為港隊的得分主力。朱成竹坦言今屆整體發揮不俗：「今屆賽事盡全力去打，全個比賽發揮挺好，但今仗對韓瑩時，面對她的削球卻無計可施，沒有足夠的技戰術突破。」

港隊「大師姐」李皓晴同樣盛讚朱成竹的表現：「她（朱成竹）首次出戰世界賽，發揮得特別好，尤其是她在關鍵場次時沒有手軟，為團隊貢獻很多重要的分數。」

朱成竹今屆世錦賽表現亮眼，獲師姐盛讚。（WTT圖片）

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