乒乓｜朱成竹上海來港第十年　「小花」迷茫後更堅定向前

16歲由上海來港加入乒乓隊的朱成竹，去年始在乒乓團體世錦賽以搶眼表現讓人留下印象。

出戰乒乓世錦賽前「被發現」是生涯第十年，不慣成為焦點的她以廣東話靦腆笑問「可不可以普通話回答」，「沒有一個字能形容這十年，但今天能站在這裏，肯定是甜的。」克服三年前的迷茫和自我懷疑，她的內心更堅強、堅定。



香港隊將派出4男5女出戰本月20日展開的乒乓世界錦標賽，港隊今日（15日）在香港體育學院舉行賽前記者會，其中朱成竹將夥拍港隊「一姐」杜凱琹參加女雙賽事。

香港隊將征戰5月20日展開的世錦賽。（盧翊銘攝）

朱成竹在東京奧運只能擔任後備，去年在乒乓團體世錦賽變成港隊得分主力，首次參加團體世錦賽的她更在對德國的8強戰打出驚喜，賽後更獲李皓晴盛讚。她指自去年世錦賽後表現也很穩定，整體進攻穩定性和衝擊力不錯，「女雙比單打稍有突破，自己比較喜歡雙打，有隊友在身邊比較有安全感。」

今屆第二度出戰世錦賽並首挑戰女雙賽事，2019年她於隊內選拔賽脫穎而出，首次登上世錦賽舞台，即獲得出戰女單的機會，最終在128強出局。在之前WTT支線賽和挑戰賽曾奪得女雙獎牌的她，期望能與杜凱琹在世錦賽面對強隊能走得更前。

杜凱琹與朱成竹在今年阿曼支線賽奪得女雙亞軍。（盧翊銘攝）

問到26歲的朱成竹何時來港時，她以普通話輕聲說：「16歲時來香港。」剛好十年，「感覺時間真的很快，以前沒有人問我這個問題，現在想想原來十年，在這大家庭已生活了很久。」她在2016年勇奪世青巡迴系列總決賽女子單打冠軍，被視為香港女乒接班人，其後成績浮浮沉沉，回首這段時光，大部分時間都是不被看見的艱苦訓練，還有自我懷疑。

朱成竹近年在女雙賽事表現不錯，亦曾在2021亞錦賽與隊友合力取得女團季軍。（盧翊銘攝）

近年夥拍杜凱琹和李皓晴在女雙取得不俗成績，名字逐漸現於標題上，三年前卻仍在懷疑人生。「其實3年前我是很迷茫的，不知道該不該堅持下去，付出了很多時間，想是不是哪裏做得不夠好，成績都起不來。但我都已付出很多，再看看身邊的人，也同樣付出很多， 最後還是堅定了，就繼續走下去。」她坦言，回想起來那段日子其實是一個磨煉，讓她成為更堅定的人。

黃鎮廷自2017世錦賽與杜凱琹在添雙摘季後，便未有再踏上世錦頒獎台，劍指奪牌而回。（盧翊銘攝）

去年在團體世錦賽嶄露頭角，無疑是一個肯定，一直是女隊陪練、替補球員的她直言：「每次都會去感受場上打團體賽的那種氣氛，很想站上去為大家拿一分，一直很渴望很渴望，渴望了很多年，當那一天真的站上去時，就表現出來了。」默默靜待，她終抓緊了機會，「仍有很多不足夠的地方，但不能懷疑自己，要往前看。」

由16歲到26歲，青春留下了怎樣的痕跡？「我覺得酸甜苦辣，有很多很多，沒有一個字能形容這十年，但今天能站在這裏，肯定是甜的。」她將是港隊征戰杭州亞運一員，生涯首個亞運不想再是替補，「肯定是想站在場上去感受，就一步一腳印吧。」

杜凱琹今年受手肘傷影響，坦言克服傷患外亦需調整心態，為亞運備戰。（盧翊銘攝）

女雙另一組合，由「大師姐」李皓晴夥拍19歲小將吳詠琳，後者轉戰成人組賽事半年，自言累積不少實戰經驗後，表現愈來愈好，「期望能世錦賽單打贏到兩場，雙打希望拍住『晴姐』可以名次更前。」她指滿意這半年進展，「重心放在雙打，單打是學習為主，同高手打希望學到更多東西。」

19歲的吳詠琳轉戰成人賽事近半年，自言滿意表現。（盧翊銘攝）

港隊乒乓世錦賽名單：

男子單打：黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒、吳柏男

女子單打：杜凱琹、李皓晴、朱成竹、林依諾、吳詠琳

男子雙打：黃鎮廷／何鈞傑、林兆恒／吳柏男

女子雙打：杜凱琹／朱成竹、李皓晴／吳詠琳

混合雙打：黃鎮廷／杜凱琹、何鈞傑／李皓晴

