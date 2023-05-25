乒乓世錦賽｜黃鎮廷杜凱琹混雙輕取瑞典組合　晉級4強穩奪獎牌

由黃鎮廷及杜凱琹組成的混雙組合，於南非舉行的世界錦標賽8強，直落3局輕取瑞典組合，殺入4強，穩奪獎牌。



杜凱琹與黃鎮廷在世錦賽8強擊敗瑞典組合，穩奪獎牌。（盧翊銘攝）

黃鎮廷夥拍杜凱琹出戰世錦賽混雙項目，這對世界排名第8的香港組合，先後淘汰意大利﹑匈牙利及美國組合，8強遇上瑞典的Christina Kallberg／Truis Moregard，倘若過關就能穩奪一面獎牌。

「黃杜配」首局以11：4輕鬆拔頭籌，次局戰情較為緊湊，黃杜配中局一口氣連取6分，以11：8反勝，加上第三局以11：7奠定勝局，這對港隊組合直落3局輕取對手，晉級4強，將與世界第一的中國組合王楚欽／孫穎莎爭入決賽，無論勝負，黃杜配都能夠為港隊拿下一面獎牌。

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黃鎮廷﹑朱成竹單打不敵中國球手32強止步

單打方面，黃鎮廷男單32強惡鬥一哥樊振東，首局以11：8先下一城，可惜其後無以為繼，連輸4局，結果以局數1：4無緣16強。女單的朱成竹同樣鬥中國球手陳幸同，朱成竹曾經連取兩局，一度反先2：1，惟未能保住勝局，最後以局數2：4落敗，32強止步。