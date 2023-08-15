女子七欖港隊新帥率隊衝擊杭州亞運　莊嘉欣失利後更想挑戰高牆

香港男、女子七人欖球隊下周將到韓國仁川出戰「亞洲七人欖球系列賽」首站賽事，是港隊在杭州亞運前最後賽事，港隊寓賽於操，催谷比賽狀態並力爭前二，爭取挑戰者系列賽資格。

女子隊在去屆亞運以第5名完成，第二度出戰亞運的翼鋒莊嘉欣坦言：「背負住一次失敗，更令我想表現更好取得成功。」



香港七人欖球隊周二（15日）在香港體育學院公開操練，中國香港欖球總會宣布任命魏翊軍（Andrew Vik）為女子隊新教練。魏翊軍曾擔任意大利男子隊主教練，目前是意大利七欖發展助理顧問，球員時期為英格蘭隊長，經驗豐富。昨日正式上任的他，直言目前尚在觀察和摸索階段，冀能在亞洲系列賽實戰後調整球隊，在接下來一個月為港隊備戰亞運，劍指獎牌。

香港女子七人欖球隊下周將到韓國仁川出戰「亞洲七人欖球系列賽」首站賽事，催谷狀態備戰亞運。（盧翊銘攝）

主力莊嘉欣去年10月在亞洲系列賽遭對手欄截導致左肩甩骱，並於12月開刀，休養後在今年5月重踏球場。她坦言康復比想像中好，擺脫傷患專注場上搶攻。雖然距離亞運僅一個多月，莊嘉欣稱對新教練有信心，「他觀察我們後提醒過一些細節位，期望他在系列賽了解我們更多後，再作戰術調整，給我們一個大方針。」

女子隊新帥魏翊軍（左）將藉亞洲系列賽實戰中調整港隊。（盧翊銘攝）

莊嘉欣（左二）將第二度出戰亞運，冀能為港取得獎牌。（盧翊銘攝）

第二度出戰亞運的莊嘉欣，在5年前的雅加達亞運，她右膝內側副韌帶在一次攔截中撕裂，最終仍能趕及入選雅加達亞運會名單，她不諱言去屆非以最佳狀態上陣，「上屆是較新，好多未退役師姐帶住我們打，而且那年是腳傷傷癒復出，狀態、心理上和經驗未必很好。」5年後，她自言已準備十足爭逐獎牌，數年來與隊友磨合後互相發揮出長處。

相比起男欖於上屆歷史性奪金，女欖在雅加達以次名出線八強，之後卻不敵東南亞運動會冠軍泰國，最終只能在名次賽大勝新加坡一仗取得第5名。

日本和中國是爭勝的高牆，莊嘉欣分析指，與港隊實力相近的有泰國和哈薩克，「相信只要發揮到我們應有水準，是可以挑戰前三。」她坦言：「上屆我們發揮一般只得第五，背負住這一次失敗打第二屆，反而令我想表現得更好，好想下一次能夠成功（奪牌）。」