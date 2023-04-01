七人欖球賽2023｜女欖第12名完賽　淚灑草場證港隊拼搏有價值

香港女子七人欖球隊首度參戰世界系列賽，面對世界列強，最後只能以第12名作結。

迎戰巴西，港隊從落後﹑到領先再落敗，女生們在最後一場名次賽中，由滿懷希望到再度抱憾。完場後，何維銨（Jessica）抱頭痛哭，解說道：「眼淚，證明了這次（比賽）對我們來說有多重要。」

5戰全敗，卻是女將們迎接未來高水平賽事的一大步。



女子七欖以第十二名完成賽事。（梁鵬威攝）

接連兩天的「2023香港國際七人欖球賽」，女子港隊的每一步都是歷史。

由謝詠翹完成史上首個達陣，港隊一場比一場有信心，特別是最後一戰、港隊與巴西爭第11名，在先失守的情況下，由藍嘉敏及陳穎接連兩次達陣，一度以10：7反超前。

港隊表現更進取，何維銨和謝詠翹防守十分落力，無視對手的推開，倒地後馬上爬起來防守。雖然最後兩度失守，未能保住勝局，以10：21憾負巴西隊，但女隊進取力拼的表現都看在主場球迷眼內，贏得到了全場掌聲。

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5場賽事中，港隊4度達陣，每一步都是歷史。（梁鵬威攝）

大半隊淚灑草場，經驗球員Jessica與隊長高慧香也相擁而哭；平伏心情後，Jessica解說女生們的眼淚，是有意義的：「老實講，現在很失望，因為這一次的勝利這麼近，哭，證明這次對我們來說有多重要。」2017年加入七欖港隊，今年30歲的Jessica征戰多個大賽，卻是首次在世界系列賽中嘗到「包尾」的苦。

「我們傷心，因為真的打得很緊，我們本來可以贏球的。不過，當你覺得自己已經跑不動，但依然會出盡力去跑，代表香港、身處這支球隊，我感到驕傲，這個感覺是無可比擬。」Jeesica整理思緒後，發現這種大概是成長、進步必需的苦味。

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賽後何維銨因失望痛哭。（梁鵬威攝）

港隊身型、力量欠奉，她們用拼搏彌補，我們都看見女生們毫無保留地完成每個14分鐘，Jessica堅信這是港隊更上一個層次的過程：「（今次的對手）這些都是世界上最強的球隊，我們只想不斷對戰，然後變得更好，你只可以從對賽中證明自己，證明給球迷和自己看港隊可以和世界列強對抗。」然而，即使港隊未嘗勝果，但在某程度上，也贏了一件事。

女隊的身型和體力明顯被世界系列賽的球隊比下去，但她們用拚搏搭夠。（梁鵬威攝）（梁鵬威攝）

「信心，你們都可以看到我們已經付出所有，得到更多信心，更相信自己。」接下來，女隊將會於4月28-30日出戰挑戰系列賽，以及備戰9月的杭州亞運，Jessica笑言今次的經驗一定是「Big Step」，接下來將會更好，苦過就會竄出甘甜味。