美斯36碼冷箭建功　創生涯第二遠紀錄　國際邁亞密離冠軍只差一步

美斯（Lionel Messi）又入波！在當地時間周二（15日）晚的美墨聯賽盃4強，這位36歲阿根廷球王遠射得手，幫助國際邁亞密以4：1擊敗費城聯晉級，離冠軍只差一場比賽。美斯今夏以自由身從巴黎聖日耳門加盟國際邁亞密後，場場都有入波，6場攻入9球。



美斯射地波入網，幫球隊領先2：0。（路透社）

美斯的入球在20分鐘出現，他在中圈附近接應傳球，見未有對方球員埋身逼搶，推多兩步，離門約36碼起左腳射地波，對方門將落地撲到照入，為國際邁亞密領先到2：0。據報，這球遠射離門33.23米（約36.34碼），為美斯職業生涯第二長途程的遠射入球。

美斯加盟後，為國際邁亞密踢了6場比賽，每仗皆有入球，共入9球，他亦獨居美墨聯賽盃射手榜首。

美斯以外，布斯基斯及佐迪艾巴今仗皆有為國際邁亞密正選披甲，其中艾巴在上半場補時入波，幫球隊拉開到3：0完半場。最終，國際邁亞密以4：1大勝費城聯入決賽，跟拿舒維爾爭冠軍。

今場比賽在費城聯的主場舉行，可容納約18500名觀眾。英國《衛報》稱，賽前所有門票在10分鐘內沽清，有原價43美元的門票在二手市場被炒到過千美元。今場比賽的二手門票平均價格都有556美元。

佐迪艾巴入球後與美斯慶祝。（路透社）

美斯、布斯基斯及佐迪艾巴來投後，國際邁亞密脫胎換骨，這支本身在美職聯排東岸包尾的魚腩，在美墨聯賽盃連戰連勝，打入決賽，獲得中北美洲及加勒比海聯賽冠軍盃的參賽資格。