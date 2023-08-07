美職熱話｜美斯梅開二度　完場前罰球扳平助國際邁亞密晉級8強

美墨聯賽盃16強戰，國際邁亞密作客面對FC達拉斯，美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）開賽僅6分鐘便先拔頭籌，但球隊此後連失3球；末段追至3：4時，這名阿根廷球星射入關鍵罰球追成4：4，將比賽拖入互射12碼階段，並淘汰對手晉級。



這場比賽是美斯在美國的首場作客賽事，據ESPN報道，球賽門票開賣僅10分鐘便悉數售罄。國際邁亞密今場終於迎來新援佐迪艾巴（Jordi Alba）正選上陣，他與美斯及布斯基斯（Sergio Busquets）三名前巴塞隊友自2021年再次同場作戰。

佐迪艾巴今場與美斯再度聯手。（路透社）

開賽僅6分鐘，佐迪艾巴在左路底線傳出倒三角，美斯在蛾眉月處起腳破網，助國際邁亞密領先至1：0，相信這個組合會勾起不少巴塞球迷的回憶。

雖然早早打開紀錄，但國際邁亞密的後防似乎難以抵受FC達拉斯的進攻，至比賽第63分鐘，對手已反超至3：1。隨後佐迪艾巴再助攻一球，為客隊追回至2：3，雙方再各入一記烏龍球，80分鐘時，國際邁亞密以3：4落後，處於出局邊緣。

關鍵時刻的85分鐘，國際邁亞密在禁區頂近K角位獲得一次罰球機會，操刀的當然是美斯。

只見他提起左腳，皮球漂亮地彎入近柱上方死角，整個德州豐田大球場內旋即沸騰起一片歡呼聲，這已是他加盟後射入的第2記罰球，並為比賽保留了懸念。事實上，對方頂入的烏龍球，亦是美斯斬入禁區的罰球造成混亂而導致。

由於賽制不設加時賽，法定時間結束後雙方直接進入互射12碼階段。美斯第一個操刀中鵠，FC達拉斯的普美卡爾（Paxton Pomykal）在第2輪射失，國際邁亞密則5射全中，最終以5：3獲勝晉級8強。

美斯第一個主射十二碼得手。（路透社）

美斯加盟國際邁亞密後出戰4場，已合計貢獻7球和1個助攻，而且球隊4戰全勝，他也4場都當選賽事最佳球員。有球迷影到班主碧咸（David Beckham）在看到美斯罰球追和一刻，興奮地張開雙臂慶祝，不禁讓人想起美斯加盟後第一場正是憑罰球絕殺對手，當時碧咸正看得熱淚盈眶。

國際邁亞密下輪盃賽將於香港時間周五（11日）舉行，時間與對手仍待定。

美斯今場比賽精華：