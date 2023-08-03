美斯兩記窩利助國際邁亞密晉級　慶祝動作再模仿Marvel英雄名場面

美墨聯賽盃32強戰，美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）領軍的國際邁亞密遇上奧蘭多城，這名阿根廷球星再次踢出身價，射入兩球窩利梅開二度，助球隊以3：1擊敗對手晉級。

不過成為網民關注話題的，並不僅是他在場上的精彩表現，還有他那特別的慶祝動作。



國際邁亞密本來在美職聯東岸排名榜尾，在美墨聯賽盃應算是魚腩部隊。不過自美斯加盟後，他們在小組賽兩戰全勝晉級。今仗殺入32強淘汰賽後，開賽僅7分鐘，美斯在禁區頂加速入楔，用心口接應隊友傳球後冷靜窩利破網。

奧蘭多城在第17分鐘憑角球扳平比數，換邊之後國際邁亞密獲一次十二碼機會，由祖斯夫馬天尼斯（Josef Martinez）操刀中鵠射再次領先至2：1。

搶走美斯梅開二度的機會？不要緊。比賽第72分鐘，美斯在中圈策動反擊，上場與美斯合作無間、且今場助攻他射入第一球的羅拔泰萊（Robert Taylor）在左路傳中，祖斯夫馬天尼斯在門前控定後沒有貪功，而是巧妙地將皮球挑傳予美斯，助攻後者直接右腳窩利射入死角，助國際邁亞密擴大優勢至3：1。

登陸美職後，美斯在美墨聯盃3場貢獻5入球1助攻，亦助球隊3戰3勝。除用表現讓觀眾折服外，他的慶祝動作也成為球迷熱議話題。

上場美斯入球後，向班主碧咸（David Beckham）做出疑似捏着什麼的動作而引來無數猜測。今場美斯攻入首球後，雙手交叉放在胸前，應是模仿著名超級英雄黑豹的經典動作，網民隨即明白他上次的動作，原來是在模仿另一名超級英雄雷神。

國際邁亞密下場比賽將為面對FC達拉斯的16強賽事，屆時美斯若再有「士哥」，不知道又會模仿哪一名超級英雄？