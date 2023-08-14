曾患癌小男孩　10年後以職業球員身份與美斯球場上重聚｜足球熱話

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）周六（12日）率領國際邁亞密以4：0大勝夏洛特FC，他入球後再做出Marvel超級英雄慶祝動作成為網民熱話，不過夏洛特周日晚上在Twitter貼出美斯與一名球員的合照：原來他們陣中有位年輕球員，10年前曾與美斯有過一段暖心故事。



國際邁亞密在美斯的帶領下順利殺入美墨聯賽盃四強，他主動讓出主射十二碼機會，以及最後入球後做出蜘蛛俠的慶祝手勢，成為該場比賽最大焦點。這是他繼之前做出雷神及黑豹的招牌手勢後，再一次模仿Marvel超級英雄。

美斯今場入球後做出蜘蛛俠的手勢慶祝。（路透社）

此外，碧咸（David Beckham）囡囡Harper Seven作為球僮拖着美斯的手出場，亦是網民熱話之一。不過來到昨天晚上，夏洛特FC才突然分享一則溫馨而勵志的故事。

他們在Twitter上貼出兩張照片，一張是年輕的美斯在與一班小孩子踢波，另一張則是美斯身穿國際邁亞密球衣，與一名穿着後備背心的球員擊掌致意。內文寫到，原來這名叫Chris Hegardt在10年前不幸患上兒童癌症，當時他只得11歲，通過願望成真基金（Make-A-Wish），能遠赴巴塞隆拿與美斯一起同場踢波。

事隔10年，兩人在球場上竟能以職業球員身份再次相聚，Chris Hegardt在接受FOX 5訪問時也表示難以置信：「這太棒了，在我只有11歲的時候，我無法想像日後竟然會成為他球場上的對手，所以我認為這證明了我為自己的生命做了些什麼，以及展示了我的韌性，還有他現在竟然在美職聯踢波。」

不過有點美中不足的是，Chris Hegardt今仗並沒有披甲上陣，無緣與美斯在10年後再次同場競技。根據資料顯示，現年21歲的Chris Hegardt，在未滿8歲時的一次青少年足球比賽後住院，發現肝臟腫瘤破裂後再被診斷出患有癌症，隨後經歷了6輪化療並接受了肝臟移植手術，之後再重返球場繼續足球員生涯至今。

相信Chris Hegardt沒想過會在美職聯賽場上與美斯以這種方式再見。（路透社）

「你永遠都不知道你會遇到什麼人，以及以什麼方式與他們再見。」Chris Hegardt補充道。