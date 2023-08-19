世界田徑錦標賽2023｜8.19開幕焦點賽程一覽　港隊陳銘泰出戰跳遠

2023年的世界田徑錦標賽（World Athletics Championships）由8月19日起於匈牙利的布達佩斯舉行，至8月27日完結。今屆田徑世錦賽只有一名香港運動員合資格參賽，就是跳遠選手陳銘泰。生涯最佳跳出過8.12米的陳銘泰將會在8月23日參加資格賽，而男子跳遠決賽就會在8月24日上演。



28歲的陳銘泰抵布達佩斯備戰，這是他生涯首度出戰世錦賽。他在社交網站分享：「2013年開始香港體育學院運動員生涯。10年過後，2023年終於能踏上世界錦標賽的舞台。也許作為其他項目的運動員，參加世錦賽是必然的，不過對於田徑運動員，尤其是田項選手，能躋身只有30多名名額的世界舞台談何容易。」

陳銘泰生涯首次參加世錦賽。（資料圖片/鄭子峰攝）

「2016年參加了人生首次奧運會後，我便以為運動生涯會一帆風順，世界錦標賽等大賽會接踵而來，沒想到這一等便七年。十年運動員生涯，高高低低彎彎曲曲的路，終於到達世界錦標賽這一站。」作為今屆世錦賽的唯一港隊代表，陳銘泰在社交網站寫道。

陳銘泰在2016年跳出生涯最佳的8.12米，而在今個賽季，他在7月的亞洲田徑錦標賽跳出8.02米得第5名，這是他今季的最佳成績。陳銘泰會在當地時間8月23日上午11時15分起出戰男子跳遠資格賽，而決賽就會在8月24日晚上7時30分舉行。

「也許世界排名我是其中最低的一位，不過大家都知道無事不可能。賽前所有數據成績都沒有意義，所有人都能跳過八米，最重要的是比賽當天的發揮，如何在資格賽三跳中發揮出來。」陳銘泰世界排名第49位。

上月，陳銘泰在亞錦賽兩度跳出8.02米，是他近6年來的最佳成績。（STUDIO HORIZON）

至於中國國家隊就會派出41名運動員參加17個項目，中國田協的領導希望今屆力爭2至3面金牌。競步是中國的傳統強項，奧運冠軍劉虹及世界紀錄保持者楊家玉一起出戰女子20公里。

在田項，女子鉛球是中國有望爭牌的項目，奧運冠軍、上屆世錦賽亞軍鞏立姣會跟宋佳媛、張林茹出戰。馮彬及王嘉男會以衛冕身分參賽，分別出戰女子鐵餅及男子跳遠。

田徑世錦賽精選賽程（以當地時間列出，慢香港6小時）：

DAY 1：8月19日（六）



男子20公里競步決賽–08：50

女子10000米決賽–20：55

DAY 2：8月20日（日）



女子20公里競步決賽–07：15

男子10000米決賽–18：25

男子100米決賽–19：10

DAY 3：8月21日（一）



男子110米欄決賽–21：40

女子100米決賽–21：50

DAY 4：8月22日（二）



女子1500米決賽–21：31

DAY 5：8月23日（三）



男子跳遠資格賽–11：15

男子1500米決賽–21：15

女子400米決賽–21：35

DAY 6：8月24日（四）



女子35公里競步決賽–07：00

男子跳遠決賽-19：30

女子100米欄決賽–21：22

男子400米決賽–21：35

DAY 7：8月25日（五）



女子200米決賽–21：40

男子200米決賽–21：50

DAY 8：8月26日（六）



女子馬拉松決賽–07：00

男子4x100米決賽–21：40

女子4x100米決賽–21：53

DAY 9：8月27日（日）



男子馬拉松決賽–07：00

男子4x400米決賽–21：37

女子4x400米決賽–21：50