田徑｜楊文蔚隨世界冠軍教練訓練　澳洲隊讚美文化重拾自信

香港「跳高女神」楊文蔚（Cecilia）過去三年經歷兩次嚴重膝傷，養傷的日子讓她重新面對自己，更想把「Self Love」（自愛）、自信美與樂觀積極的生活態度分享予大眾。

「Good Job Cecilia！」4月曾隨澳洲隊訓練的她分享在隊友身上學到的「讚美文化」，期待明年能身心健康地重踏賽場。



樣貌標致、身形高䠷，為楊文蔚贏得「跳高女神」的稱號，這名女神在自家品牌的聯乘項目中，透過「Strong and Beautiful」的主題闡釋她心目中的美，「好多人覺得愛做運動的女生不美，一定好黑、曬到好多雀斑，但美是可以外在亦可以內在，同樣Strong and Beautiful也可以是內在的自我肯定。」

楊文蔚鼓勵大家在牆上寫下讚美自己的事，希望大家能建立自我肯定的生活習慣。（葉詩敏攝）

楊文蔚的自家品牌邀請本地藝術家Peep打開對運動女孩的想像，在畫作糅合女生的柔美及運動元素，她一邊介紹店面牆身設計一邊說：「大家可以在這面牆寫下自豪、想讚自己的事，小小的讚美也可以。」不論是今天在炎熱天氣下仍然早起跑步，抑或是努力溫書考試合格，Ceci認為肯定自我是生活中重要的事，同時分享了隨澳洲隊訓練重拾自信的收穫。

楊文蔚自家品牌「Aim Higher Club」與藝術家Peep聯乘，於銅鑼灣HER 開設期間限定店。（葉詩敏攝）

楊文蔚以6年時間由1.7米進步到1.88米的香港跳高紀錄，多年無間斷的練習換來一身傷患，近年兩次嚴重膝傷讓她久未能回復狀態。她坦言今賽季不會比賽，專注復健和訓練，做好準備迎接明年賽季。

她在年初「膽粗粗」發電郵予澳洲跳高隊星級教練Alex Stewart，是去年世錦賽女子跳高冠軍Victorian Eleanor Patterson教練。Ceci抱着「唔得起碼試過」心態嘗試，意外獲准隨隊訓練，一貫樂天的她笑說：「有些事不試過真的不會知，原以為他會拒絕我，但發電郵後他說可以視像通話，了解我的跳高和受傷歷程後，是他建議我4月去日本參加澳洲隊訓練營的，為期三星期看看我是怎樣的運動員，之後才再讓我到悉尼一起訓練。」

楊文蔚宣揚「Self Love」，於高架上伸高手或跳起撕下寫有自我肯定句子的字條，也是內外在的「Strong」表現。

「一直都好想出去（訓練），但受傷後總覺得要留在香港復健，加上疫情各方面令我一直未去到，但今次覺得一定要試看看。雖然未傷癒，但教練指對我心理健康來說，離開也許是好事。」受傷不是停滯不前的藉口，她毅然遠赴澳洲訓練，以復健訓練為主，「是好特定的跳高復健訓練，同時教會我很多新的跳高概念，例如以前不懂得跑彎，身體姿勢、如何發力都是重新學習。」

架上掛滿關於Self-Love字條，大家可以跳起拔下。

她直言初時用了幾課時間才先開始做到教練要求，畢竟要扭轉十多年的跳高概念需時間適應，她指教練和其團隊的鼓勵讓自己加強了信心，特別是教練Alex讓她感安心，「我是常常自己思考怎去進步的人，但現在放低了，不用想太多這樣練習對不對，跟住Alex說的話去做就可以。他也是個會挑人的教練，不是任何人都教，我其中一個自信是，我能繼續留下來即還是有潛質，這也令我放下自我懷疑，盡力去跟他的訓練。」

楊文蔚的聯乘項目充滿心思，更設期間限定的藍天白雲主題飲料。

不過，最讓Ceci大開眼界的，是澳洲隊的練習氛圍，她興奮說：「整個訓練的氛圍與香港很不同，外國是不停鼓勵，練練下隊友會大叫『Good Job Cecilia！』，心想發生什麼事，『無啦啦』做咩讚我。大家常常這樣子，氣氛好開心，慢慢都開始習慣，我都會同返大家講『Good Job』。」

藝術家Peep認為運動女孩如貓 般，姿態優雅又靈活，呈現美與強共存的可能性。

她在跳高以外學會讚美和感恩，她續分享說：「練習後會全部運動員同教練握手，運動員會對教練說謝謝他的Programme（訓練計劃），教練會說『感謝你的付出，今天做得很好』。」她笑言既鼓勵性又正面的氣氛，讓她期待每天的練習。

楊文蔚將在下周遠赴法國尼斯參加澳洲隊訓練營，8月中返港小休後，9月末將重返澳洲訓練，預備明年賽季。