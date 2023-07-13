田徑亞錦賽｜中國吳艷妮偷步被DQ　網民封新女神　外貌變化惹爭議

亞洲田徑錦標賽女子100米跨欄決賽，港將呂麗瑤出戰自是香港人焦點，但比賽尚有另一幕惹起熱議，就是中國選手吳艷妮因偷步被取消資格。她與賽會工作人員及裁判爭辯超過4分鐘，令賽事一度暫停，惟最終未能推翻判決，黯然離場。

這名四川姑娘今年25歲，憑着標緻面孔被封為中國田徑女神，在網上人氣極高，她手臂上的紋身一度成為熱話，因被指影響運動員健康形象，比賽時她以膠布遮蔽紋身，免得再被批評。



今場亞錦賽女子100米跨欄決賽焦點之一，是因起跑違例被取消資格的中國選手吳艷妮。1997年出生於四川秩吳艷姒，曾獲2020、2021年全國錦標賽冠軍，上月在全國田徑賽以12.93秒封后，取得杭州亞運入場券。

吳艷妮被取消資格（DQ）後黯然離場。（直播截圖）

吳艷妮以漂亮臉蛋與健美身形成為新一代田徑女神。（微博圖片）

吳艷妮身高1.76米，擁有漂亮臉蛋與健美肌肉，被內地網民封為新一代田徑女神，微博擁有39萬粉絲。不過名氣也令她不時處於網絡風眼，她右臂上有一個皇冠和鮮花圖案的紋身，有網民抨擊她紋身影響運動員形象；雖然她回應說這是一個勉勵自己力爭后冠的圖案，但此後她以膠布遮蔽紋身才落場比賽。同時有指她的樣貌跟之前不同，懷疑整容，她大方承認曾經割雙眼皮，平時則注重防曬保養。

吳艷妮的標誌外表為她帶來高企人氣，也令她成為被攻擊的對象。（吳艷妮微博）

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跑入12秒大關的她，原是中國獎牌希望。她在亞錦賽前接受訪問時表示，因起跑較差，希望在亞錦賽寓賽於操，目標是再穩定跑入12秒，爭取世界錦標賽資格，豈料以13.18秒躋身決賽的她，卻因起步違例而被取消資格。

吳艷妮現為北京體育大學運動專業研究生，月尾將出戰於成都舉行的世界大學生運動會，期望晉身決賽。