田徑亞錦賽｜陳銘泰兩度跳出逾8米　創近6年最佳成績

撰文：高詩琦
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香港田徑代表隊續於泰國出戰亞洲田徑錦標賽，跳遠代表陳銘泰造出近6年個人最佳成績的8.02米，獲得第5名。

陳銘泰去年7月曾在瑞士舉行的國際賽跳出8米正，不僅奪得該項賽事冠軍，當時更是他相隔5年後再次跳出8米的成績。來到今屆亞錦賽，陳銘泰在初賽首跳已跳出8.02米，於決賽的第二跳再跳出8.02米，惟在第三跳遭DQ，未能再進一步，最終排名第5，他在Instagram限時動態寫道：「More to come!（陸續有來）」

至於另一跳遠港將高澔塱則在初賽跳出7.73米，排名第9，只差一位無緣打入決賽。冠軍選手為中華台北的林昱堂，他以8.4米破大會紀錄的成績封王。

周日（16日）早上舉行的競步決賽，程小雅則在女子20公里賽事以1小時42分13秒排名第7；錢文傑在男子20公里以1小時36分40秒排第8。

早前舉行的200米初賽，女子港將李紫桃跑出24.88秒，邱蒨庭則跑出24.91秒，兩人均排小組第5；男將何偉倫則以21.43秒排小組第5，得以晉身複賽，他終在複賽跑出21.82秒，排名小組第8，無緣決賽。男子跳高決賽方面，祈尊康跳出2.05米，最終排名第7；另外，馬穎雯在女子400米欄決賽跑出62.17秒，排名第7。

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