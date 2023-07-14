中國田徑傳奇劉翔40歲生日　奧運雅典創歷史　主場無緣衛冕留憾

劉翔，是家傳戶曉的名字，亦是近年最成功的中國運動員之一。7月13日是這位中國田徑一代傳奇的40歲生日。說起劉翔，大家第一件浮現在腦海的，是他歷史性贏得奧運金牌﹑或是兩度在奧運受傷﹑抑或他教練的名句「他一直在玩命」。



2004年首奪奧運金牌

中國隊在男子田徑的奧運獎牌不多，自朱建華在1984年洛杉磯奧運的跳高摘銅後，中國隊一直未有獎牌落袋，直至劉翔的出現。劉翔在2002年嶄露頭角，在國際田聯大獎賽打破男子110米跨欄青年世界紀錄及亞洲紀錄，2003年在世界錦標賽拿下銅牌，在男子110米欄佔一席位。

2004年雅典奧運，劉翔以13.27秒躋身決賽，站在4號線的劉翔，第7個欄後開始拉開優勢，最後更以數個身位的距離勝出，成為中國田徑史上贏得奧運金牌的第一人，而他的12.91秒時間更打破奧運紀錄。劉翔在雅典奧運後繼續強勢，2006年的國際田聯超級大獎賽洛桑站，他跑出12.88秒，成為世界紀錄保持者，加上他在2007年稱霸世錦賽，完成奧運冠軍﹑世界冠軍及世界紀錄的大滿貫。

劉翔2004年雅典奧運奪金。（資料圖片／Getty Images）

背負全國希望在家門口無緣衛冕

隨劉翔的戰績穩步上揚，中國國內對他的期望愈高，當然希望他在北京奧運主場衛冕。背負全國希望的劉翔，出戰初賽時，當有對手偷步後，他落地時多次小跳步，隨後撕去腳上的貼紙，轉身離開賽場，未有再度起步，全場的中國觀眾流露失望之情。

在家門口出戰，最終失望而回，不少劉翔支持者因愛成恨，不少網民批評他未有堅持及嘗試就退賽，並以「戲精」及「懦夫」等負面形容稱呼他。劉翔主教練孫海平賽後出席記者會時，並為愛徒抱不平，「他一直在堅持，他一直在玩命」，其後雙手掩臉的一幕更流傳至今。

劉翔在北京奧運力爭衛冕，可惜在家門口退賽。（資料圖片／Getty Images）

倫奧再度傷出2015年退役

劉翔採取保守療法，並在08年9月正式復出，其後4年間一直準備倫敦奧運，曾經在13秒下完成賽事，再度燃起衝擊獎牌的希望。2012年，當年29歲的劉翔在奧運110米欄初賽第6組登場，卻再度令支持者們失望，他一起步在第一個欄不慎絆倒倒地，劉翔一直按住右腳腳跟，其後以左腳彈跳至場中，親吻其中一個欄架，然後坐着輪椅離場。

劉翔接受進一步檢查發現右腳阿基里斯腱斷裂，接受手術後，他的狀態一直無法重回高峰，加上年紀漸長，最終他在2015年宣布退役，並表示不會擔任教練及官員等職務。

劉翔退役多年，關於他的「詐傷」及「假跌」疑雲，至今依然不時提起，但都不會影響劉翔在中國田徑圈的地位，後輩蘇炳添更直言「欠劉翔一個道歉」。

劉翔2012年再戰奧運，惟同樣退賽，賽後親吻欄架一幕成為經典。（資料圖片／Getty Images）

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退役後低調生活 活得自在

自劉翔離開田徑場後，彷彿消失在大眾的眼前，唯一被人談論的就是他的感情生活。劉翔曾在2014年與演員葛天結婚，惜這段婚姻只是維持了9個月，而他在2016年9月與撐竿跳運動員吳莎第二度結婚。

劉翔偶爾亮相於內地的綜藝節目，根據內媒消息，劉翔多數時間都是與妻子四處遊玩，十分愜意。劉翔亦曾在2017年踏上天橋，為好友古巨基的時裝展擔任模特兒。

劉翔退役後的生活十分低調，翻查他的微博，對上一次更新已經是上年11月，上載兩隻小狗的可愛照片，也會大曬自己的模型，間中都會親自整麵包，十分自在。