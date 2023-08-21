亞冠盃附加賽．直擊︱理文鬥浦和紅鑽料主守　佐迪意外成日媒焦點

香港代表理文周二（22日）晚將作客日職勁旅浦和紅鑽，爭奪亞冠盃分組賽資格。球隊預計會主守，避免太早被拋開比分。

中場顏樂楓表示會盡力去挑戰對手，但在今日的賽前記者會上，他卻被身旁的「主教練」佐迪「搶走焦點」，後者引起日本傳媒的好奇，甚至向理文職球員查問。

01體育記者袁志浩 日本直擊



理文上周三（16日）淘汰峇里聯晉級附加賽圈，主教練曾昭達與球會職員周五（18日）已啟程到東京，親自打點酒店與練習球場等安排。他更即晚入場觀看浦和紅鑽主場1：0撃敗名古屋鯨魚的比賽，感受這個最多可容納超過60000人的埼玉2002體育場。

曾昭達希望球隊在首半小時能保持清白之身。（理文提供）

「很震撼......」曾昭達深信球員即使透過電視直播，也有相同感受，而預期球員屆時在現場，衝擊只有過之而無不及。「不過我們這次來到，不是睇日職，而是對日職。對手是亞洲其中一支最頂尖的球隊，機會難逢，希望球員可以珍惜機會證明自己，令職業生涯留下美好回憶。」

浦和紅鑽隊長酒井宏樹帶領球隊贏得上屆亞冠盃之外，個人更當選比賽最有價值球員。（Getty Images）

理文主教練：避免首半小時失球

浦和紅鑽今季現暫排日職第四位，12仗主場比賽僅輸過1次。球隊上場正選陣容跟今年5月的亞冠決賽次回合相比，僅得37歲前鋒興梠慎三被外援荷西馬天尼斯取替；當中更由兩名外援凱巴頓、阿歷山舒侯斯鎮守防線中路。

曾昭達提到，特別留意敵軍隊長、曾外流法甲馬賽的酒井宏樹，與中場伊藤敦樹，但指出即使對手實力無容置疑，其表現也有高有低，理文並非全無晉級機會。

「對手速度及比賽節奏都在我們之上，球隊需時適應，最重要是初段跟得上，否則像一杯水被滴了墨水一樣，已經回不去（原本的清澈）。」

「我希望盡量首30分鐘避免失球、勿被『快刀斬亂麻』，要求球員這段期間要專注、防守紀錄更強。只要比分沒有被拋開，我們再去找贏波的方法。」

理文新援保利臣上場表現出色，今場也被寄予厚望。（理文提供）

只不過理文今季引入兩名新援——愛沙尼亞國腳級中鋒安尼亞、前荷甲中場保利臣都偏向進攻型球員，上場大勝出線歸功於球隊主攻、控球在腳，發揮出球員優勢。

然而今場面對衛冕冠軍，曾昭達也承認，主守亦有一定難度，「戰術與表現跟上仗肯定有很大落差，由季初到現在，我們都注重如何破密集、跟對手抗衡，這種防守的戰術我們近來數日才倉促去試，只能盡力做。」他認為球隊兩年前於亞協盃跨區四強作客烏茲別克，以類似戰術收到效果，有部份經驗值得參考。

理文昨日在埼玉2002體育場旁的副場練習。（理文提供）

顏樂楓：防守比進攻容易

理文昨日在埼玉2002體育場旁的副場練習，今天則會首度到比賽場地「踩草」，球隊暫沒有傷病與適應問題，球員對30多度高溫也習慣。顏樂楓透露，小時候曾與隊友馮慶燁隨香港青年隊到日本交流、在紅鑽主場踢波，因此今次不算特別緊張，「這麼快就廿年，小小開心，亦很興奮。」

他表示港隊成員早熟悉防守反擊戰術，不擔心球隊因習慣主攻而「生疏」，「防守無論如何也比進攻容易。這是定律，因防守只需拆招，比破密集易，你問所有人都會認同。雖然實力差距令我們會踢得艱難，但試一試吧，看看會不會成功。」

理文中場顏樂楓出席賽前記者會。（袁志浩攝）

今場比賽沒有香港電視台或網上平台取得直播權，顏樂楓認為缺少「同聲同氣」的廣東話旁述去「偏幫」球隊有點可惜，但相信球迷會用自己的方法為理文加油。「我們很難承諾什麼、也不要期望比數如何，但球隊贏或輸都會盡力，我們是有決心去挑戰的。」

佐迪現身記招引日本傳媒好奇 紅鑽將帥拒輕視對手

然而由於曾昭達暫未考獲亞洲足協專業教練牌照，名義上已擁有相關資格的佐迪才是理文主教練。這位入籍前港腳今日聯同顏樂楓出席賽前記者會，現場近20多位日本傳媒中、部份記者感到好奇，有人上前拍下其名牌再上網翻查資料，又向理文職員追問其全名及背景等，香港記者也要幫忙解釋情況。

日本傳媒向理文職員查問佐迪的資料。（袁志浩攝）

浦和紅鑽隊長酒井宏樹就關注到理文組織嚴密，認為球隊不能低估對手，「他們有參與亞冠的願景，相信會展示出預期外的表現。」

他與史高沙都強調球隊只有一個目標，就是晉級分組賽。而史高沙特別點名理文數位外援，「他們仍在季初階段，很有朝氣，表現令我留下印象。安尼亞、保利臣擁有經驗及技術，這是球隊的優勢，當然也包括艾華頓、基華尼頓，我們要好好『控制』他們，不會給對手太多空間。」

浦和紅鑽監督史高沙（左）及隊長酒井宏樹（右）。（袁志浩攝）

亞冠盃附加賽

浦和紅鑽 Vs 理文

日期：8月22日（星期二）

香港時間：06：30 pm

地點：埼玉2002體育場

