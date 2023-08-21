車路士兩億中場齊孭鑊　普捷天奴澄清卡些度狀態問題：有正面東西

車路士在周日英超作客以1：3不敵韋斯咸，開季兩戰不勝。兩位身價過億鎊的車路士中場齊孭鑊，身價1.068億鎊的安素費南迪斯射失12碼，令球隊錯失半場領先的黃金機會；至於身價1.15億鎊的摩西斯卡些度61分鐘入替，上演了噩夢般的處子戰，完場前輸12碼，令到球隊輸到1：3敗陣。領隊普捷天奴賽後表示，卡些度準備好踢30分鐘比賽，亦表現出一些正面的東西。



卡些度在61分鐘入替芝維爾，表現未如理想，跟不上節奏，可能與季前訓練不足有關；在補時，他更在禁區內踢跌艾馬臣輸12碼，令到車路士輸多球以1：3完場。

普捷天奴賽後表示，卡些度有足夠狀態踢半小時。「這是我們作出的決定，他會在最後30分鐘上陣，因為他準備好踢30分鐘，但未準備好踢正選，30分鐘是可以的。他踢得好，有些正面的東西。」普捷天奴說：「這是正面的，但我們都感到失望，因為我們值得更多。到最後，我們得不到想要的結果。」

「我認為今場的賽果沒有反映到表現。在足球世界，我們要接受這種情況的出現。我覺得上半場踢得好好。唯一失望以及球員們真的失望的是，我們所失的第一球，因為我們都清楚韋斯咸，他們的死球、角球非常危險。我們失了一些角球，跟住就失波了。這是有點失望。在中場休息時，我都有不高興，我認為球員都同意以及有相同感受。我覺得上半場踢得真好，我們半場應該領先的。」