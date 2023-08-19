英超｜哥迪奧拿嘲諷車路士轉會花費誇張　「若這樣做我們便死了」

自2008年阿布扎比聯合集團入主曼城後，「藍月」便開始大灑金錢增兵，在球迷眼中一直是「金錢足球」的代表球會之一。

領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）在出席面對紐卡素的賽前記者會上，卻堅持他們一直以來用錢「好謹慎」，並以車路士最近這一年瘋狂買人作為對比，笑稱「如果我們這樣做的話便死了」。



自托德波里（Todd Boehly）在去年成為車路士新班主後，藍軍最近幾個轉會窗的買人可以用瘋狂來形容，今夏轉會窗之初他們動靜不大，外界不少球迷以為車路士今次「修心養性」，不想最近又開始在市場上不斷掃貨，接連以高價簽下多名球員，BBC指藍軍今夏買人支出已達3.23億鎊，打破足球史上夏季轉會窗的支出紀錄。據英國《天空體育》報道，自托德波里入主至今，車路士買人支出已接近10億鎊。

車路士今夏在轉會市場上繼續大肆掃貨。（Getty Images，圖為車路士班主托德波里）

曼城同樣被視為英超「金錢足球」的代表球會，更在今年2月時被指控違反多達115項財政條例，不過他在記者會上卻「搶口」嘲諷車路士近年花費誇張：「如果我們像車路士般在近兩個轉會窗用那麼多錢，我便不會坐在這裏——你們（媒體）肯定會殺了我。」他的發言引來在場記者大笑，「我們會受到你們無法想像的監視。」

「他們可以做任何他們想做的事情，我不會批評他們。但我想說的是，如果我們這樣做的話便死了，他們則可以做任何事。」哥迪奧拿續說道，同時他為自己與球會所受到的批評感到不公。「當人們說曼城和哥迪奧拿能（隨意）買入球員時，我也不知道原來我有那麼多錢可以買入所有我想要的球員。」

哥迪奧拿在記者上揶揄車路士大花金錢。（Getty Images，資料圖片）

這名西班牙教頭堅稱買人時會衡量是否值得，而不是看中了便胡亂花錢，「曾經我們想買哈利馬古尼（Harry Maguire），但因為我們不想花那個價錢所以沒買，我們也曾想要古古列拿（Marc Cucurella）和阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez），但同樣地我們最後沒有畀錢。最終我們會以合適的價錢去買人，不然我們還有自己的青訓球員。」

「八千萬先生」哈利馬古尼曾是曼城想羅致的球員。（Getty Images）

事實上，哥迪奧拿在2016年成為曼城領隊後，藍月至今的買人費用亦超過10億鎊，但與車路士相比之下，這是長達7年的支出。根據英國《Metro》在今年6月時報道，哥帥擔任主帥期間，曼城在轉會窗上的淨支出（Net Spending）為4.78億鎊，相比之下，曼聯同期則高達8.35億鎊，而且曼城近5年的淨支出在英超也只排行第10。

當然，自從阿布扎比聯合集團入主後，曼城花費巨大是不爭的事實。數據網站Statista在今年5月時曾作出統計，曼城是2008年至今全世界轉會淨支出最多的球會，總計多達14.5億歐元（約12.43億鎊）。實力穩固的正選與後備陣容，也是他們能夠在近年主宰英國本土錦標的主因之一，更在上季如願贏下歐聯取得三冠王佳績。然而有趣的是，排在第2名的，是近年戰績不佳的曼聯。

自阿布扎比聯合集團入主後，曼城的轉會淨支出為全球最高，曼聯及車路士緊隨其後。（Statista）

不過近年他們確實花費比以往謹慎，截至目前為止，曼城今夏只買入「面具俠」加華度爾（Josko Gvardiol）及高華錫（Mateo Kovacic）兩名球員，同時亦賣走陣中球星馬列斯（Riyad Mahrez），淨支出約為6765萬鎊——在英超只排第10。

目前英超夏天轉會窗部分球會淨支出（資料來自transfermarkt）

阿仙奴 約1.72億鎊

曼聯 約1.32億鎊

車路士 約1.11億鎊

紐卡素 約9300萬鎊

般尼茅夫 約8500萬鎊

阿士東維拉 約7700萬鎊

般尼 約7500萬鎊

韋斯咸 約7150萬鎊

熱刺 約7000萬鎊

曼城 約6765萬鎊

利物浦 約6000萬鎊



哥迪奧拿以往也曾承認過自己只會執教大球會，不過從以上數據亦不難看出，他相對較為「理財有道」，雖然球會有足夠的財力支撐，但想要買什麼人、用什麼價錢去買，他心裏有把量度的尺，而非在轉會窗上藥石亂投，或許這也正是曼城近年逐漸取得成功的原因之一。