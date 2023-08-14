英超觀察｜摩西斯卡些度掃蕩力佳　利物浦車路士因一個共通點齊搶

白禮頓中場摩西斯卡些度成為近日轉會市場的大紅人，利物浦與車路士爭相搶奪，轉會費更高達1億鎊。「紅藍大戰」由轉會市場移師綠茵場，兩軍最終未分高下，打成1：1平手，今仗同時顯示兩軍為何大灑金錢，也要羅致卡些度。



摩西斯卡些度成為今夏轉會市場的焦點人物之一。（資料圖片／Getty Images）

摩西斯卡些度（Moises Caicedo）獲得車路士及利物浦的青睞，白禮頓早以表明價高者得，紅軍開價1.1億鎊，有望爭贏車路士，豈料事件有「神反轉」，卡些度原來非車路士不去。精通轉會消息的記者羅曼奴透露，藍軍一方開出1.15億鎊，這名厄瓜多爾國腳即將與車路士簽下一紙8年長約至2031年，新一名「一億先生」即將誕生，並成為英格蘭史上的「標王」。

白禮頓獨具慧眼，2021年僅以104萬鎊簽入卡些度，可勝任防守中場及中場中，短短兩年多，身價隨時翻幾翻。卡些度被外借至比甲時，既展現自己的搶截能力，又有保護皮球的能力，白禮頓隨即把他召回。

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卡些度年紀輕輕已相當勇悍，但亦有冷靜頭腦及閱讀球賽的能力。（Getty Images）

上季的卡些度，在英超錄得100次攔截（Tackles）及56次斷球（Interceptions），兩項數據同樣排在英超第二。除了破壞力，亦有一定的組織能力，上季曾18次發動反擊並造成射門，僅次於曼城的洛迪卡斯簡迪，可見此子的轉守為攻能力。

利物浦今夏有佐敦軒達臣及法賓奴離隊，即使羅致了麥亞里士打及蘇保斯拉爾，但在位置及功能上亦非完全是防守中場，故此紅軍急求一名防中，而有英超經驗的卡些度當然是紅軍目標，難怪願意開出破紀錄的過億鎊求購。

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卡些度常與麥阿里士打在白禮頓中場合作，二人原本有望在利物浦再度合作。（Getty Images）

難得重槌出擊的利物浦依然「食檸檬」，主帥高普今仗派出麥亞里士打﹑蘇保斯拉爾及加普的三中場，加普鮮有參與防守，麥亞里士打的位置較深，需要兼顧防務的他，將進攻重任交給兩名隊友。假若卡些度在陣，麥亞里士打可以推往更前位置，參與更多進攻，就如在白禮頓一樣，如今某程度上限制了麥亞里士打的發揮。

高普坦言承認，球隊現時缺少一名防中，「這類型球員（防中）在市場十分渴市，才會如此瘋狂，我們正在找這類型球員也不是秘密。」

安素與麥亞里士打兩名阿根廷國腳，在各自球會的位置相近。（Getty Images）

其實車路士的處境與利物浦十分接近，普捷天奴回歸英超，接掌車路士，他依然沿用當年慣常的兩個中場中陣式，一人站位較後，負責轉守為攻及控制節奏；另一人則是跑動及搶截能力較佳的球員。

在車路士陣中，安素費南迪斯是控制節奏的最佳人選，與同鄉麥亞里士打同屬側重進攻的球員，兩人也需要一名掃蕩力較強的球員，再釋放他們的進攻能力。對利物浦一仗中，普帥委派干拿加歷查負責搶截，縱然不是他的最佳位置，早段亦有些慌失失，但加歷查其後愈踢愈好，今仗10次奪回控球權及3次斷球，在球場努力奔走防守，表現不失禮。

當然，若安素身邊的拍檔換成卡些度，相信安素可以更放心參與進攻，有望組成年輕又高價的中場線。