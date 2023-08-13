阿列沙巴拿加不在車路士對利物浦名單　突然外借皇馬迪基亞又無行

撰文：吳慕兒
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皇家馬德里正選門將高圖爾斯開季前重傷，料球季大部分時間不能上陣，隨即傳出這支西甲班霸有意跟剛離開曼聯的迪基亞「再續前緣」，不料轉會峰迴路轉，周日（13日）車路士對利物浦一仗，門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）不在大軍名單， 改由羅拔山齊士（Robert Sanchez）正選上陣，變相確認Kepa被外借的消息。

車路士門將阿列沙巴拿加外借皇馬。（Getty Images）

31歲的古圖爾斯膝部前十字堅韌帶重創，料將錯過新球季大部分賽程。消息一出，剛約滿離開曼聯的西班牙門將迪基亞，隨即再次與皇馬扯止關係。

迪基亞想當年幾乎加盟皇馬，只因備受爭議的「Fax機事件」被迫留隊。

一度傳出皇馬找上迪基亞，最後阿列沙巴拿加才是「真命天子」。（Getty Images）

以為終有機會跟皇馬再續前緣，不料突然傳出28歲的阿列沙巴拿加才是皇馬首選。這位車路士門將2018年加盟藍軍以來，歷年爭議不少，他的正選位置一度被塞內加爾門將艾度亞文迪取代，上季搶回正選，文迪亦在今夏轉戰沙特聯賽，今季卻又受到從白禮頓加盟西班牙同鄉羅拔山齊士挑戰。

意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）宣稱，「不在今仗大軍名單的Kepa，周六已跟球隊告別」，並指出對方很快會被皇馬公布為借用新球員的身份。

Kepa勢外借皇馬，意味迪基亞很可能又一次跟銀河艦隊擦身而過。

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