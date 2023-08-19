杭州亞運2023︱香港排球隊名單　男將獲封港版南柱赫楊秀美續領軍

香港男子排球隊今屆陣容甚為年輕，超過一半球員都曾參與早前的世界大學生運動會，當中張藝耀因樣貌相似韓星南框赫，獲內地網民封為「港版南柱赫」；球隊亦有亞運「三朝元老」蕭昌鴻擔任隊長。

香港女排則有曾外流泰國和秘魯的楊秀美坐鎮，並由隊長詹穎琳領軍出戰。



男子：

張藝耀、程瀚林、趙汝恒、江卓軒、林思樂、梁浩賢、潘志良、蕭昌鴻、譚竣顥、溫迦南、黃永俊、袁思偉



女子：

張曉諾、詹穎琳、馮芷茵、何健瑤、古蓉蓉、林綺亭、倪桂婷、彭泳琳、杜詠雯、楊秀美、嚴泳妮、余映姿



比賽日期：

9月19日至10月7日



香港女子排球代表隊。（林靄怡攝）

香港女排今屆繼續有曾外流泰國及秘魯的楊秀美坐陣，她是首位香港女子職業排球運動員，現效力本地球會國際。

港隊陣中亦有效力應屆本地甲一女排總冠軍葵青的余映姿、杜詠雯；隊長詹穎琳與張曉諾、何健瑤、嚴泳妮都有參加剛過去的世界大學生運動會，該支港隊最終在排名賽擊敗捷克，以第7名完成比賽。球隊於杭州亞運以超越上屆第11名的成績為目標。

關於香港女子排球隊：

楊秀美隻身闖泰職 埋藏在微笑與眼淚下的排球人生

【女排專訪一】學業？訓練？精英賽？ 中學生的排球想像與現實

【女排專訪二】「當打」有期限？ 大專生的夢想交戰

【女排專訪三】苦苦堅持再沒意義？ 放工趕訓練為何不可以！

【女排專訪四】甲一生涯最終章？ 新手媽媽回望排球得失與可貴

曾外流泰國的首位香港女子職業排球員楊秀美。（林靄怡攝）

香港男子排球代表隊。（林靄怡攝）

香港男子排球隊今屆繼續由蕭昌鴻擔任隊長，他已是亞運「三朝元老」，現時擁有自己的排球學校，有望以經驗帶領一眾年輕球員。

港隊12人有8人亦有份代表香港參加今屆世大運，相信能培育一定默契。值得一提，港隊成員張藝耀在世大運期間被內地網民拍下比賽片段，獲稱為「港版南柱赫」、「高顏值」，曾在網絡走紅。

關於香港男子排球隊：

【甲一排球】蕭昌鴻無悔「瞓身」排球 堅守初心不讓疫情打倒

甲一男排總決賽︱龍隊激戰5局挫仁濟 蕭昌鴻捱過4年疫情痛苦封王

張藝耀在世大運期間獲內地網民封為「港版南柱赫」。（林靄怡攝）

香港男子及女子排球隊歷屆獎牌

-



關於香港排球隊去屆亞運表現：