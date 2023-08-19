杭州亞運｜何詩蓓相隔9年再戰亞運　游到世界之巔後肩起的使命

香港游泳代表隊今日（19日）主場出戰香港公開游泳錦標賽，為下月展開的杭州亞運備戰。港隊今屆派出19男18女競逐獎牌，何詩蓓（Siobhan）相隔9年再戰亞運，被視為隊史首面金牌希望。

9年間努力游到世界之巔的她，今屆以領軍人物身分再亮相亞運，「每個大賽都會重視，做足準備，希望做個好榜樣予年輕隊員。」



何詩蓓上月末戰畢世界長池錦標賽後，今日重返主場出戰亞運前最後一場賽事，於非主項的50米自由泳決賽游出新香港紀錄封后。這名世錦賽銀牌得主展現勇態，她笑道：「沒有想過會破紀錄，這一個星期訓練也很密集，有點累。」她將在亞運參加4項個人賽，包括50米蛙泳、50米、100米及200米自由泳，亦會出戰接力賽事。雖然50蛙非其主項，她笑言：「但我也視這個Fun Event為重要項目，很期待。」

何詩蓓在亞運前出戰本地賽寓賽於操。（林藹怡攝）

何詩蓓將在亞運出戰4個個人項目和接力項目，除了主項100、200自，還有50自和50蛙。（林藹怡攝）

再戰亞運 不一樣的身分與使命

何詩蓓相隔9年再戰亞運，除了衝擊獎牌，Siobhan今屆也肩負起不一樣的使命，「每一個大賽的心態都一樣，都會做足準備，今年港隊派出龐大陣容，想做個好榜樣予年輕隊員。」港隊今屆派出19男18女應戰，當中包括不少首次入選亞運的小將，如已達巴黎奧運A標的17歲張心悅、世青銅牌麥世霆等。

Siobhan指香港泳壇新人湧現絕對是好事，回想16歲的第一屆（仁川）亞運，當時亦缺乏大賽經驗。「對年輕隊員是好經驗，2014年去亞運時年紀較小，沒大賽經驗幫我準備，所以對他們來說，亞運是可檢視自己實力、汲取大賽經驗以及處理壓力。」何詩蓓的強大實力，也是在每場準備充足的大賽中，逐點逐點累積。

香港游泳隊今屆派出19男18女出戰杭州亞運，何詩蓓希望自己能為年輕泳手做個好榜樣。（林藹怡攝）

香港游泳隊在歷屆亞運未曾奪得個人或接力項目金牌，雖然被視為最大爭金希望，Siobhan一貫專注做好自己，不把奪牌或破紀錄定為目標，希望以最佳狀態游好每一場賽事。

總教練陳劍雄：中國主場之利或超水準發揮

同日賽事期間，香港游泳亞運代表隊成員會見傳媒，總教練陳劍雄表示目標是超越上屆獎牌數目。港隊去屆在雅加達亞運女子接力項目奪得1銀2銅，今屆可望由何詩蓓奪得隊史首金。陳劍雄坦言中國主場威力大，「何詩蓓有機會金牌，但中國隊主場有可能超水準發揮，不指明金、銀牌，發揮自己最好就行了。」

總教練陳劍雄坦言中國隊有主場優勢和奧運級實力，港隊在接力項目奪金機會較低。（林藹怡攝）

除了主將何詩蓓，陳劍雄亦看好已達巴黎奧運A標的何甄陶（50自）與張心悅（200背）能奪牌而回，「他們實力與對手很近，視乎臨場發揮。」他又指「雙Adam」麥世霆和趙浩俊（Adam Chillingworth）有機會在亞運於主項200蛙達奧運A標。而接力賽是港隊歷屆爭牌項目，他認為中國隊有奧運獎牌實力和主場優勢，期望港將能享受比賽，「接力金牌基本上沒有機會，現實點，希望拿獎牌。最重要是享受比賽，享受就有機會發揮最好。」

游泳亞運代表

男子：

陳鎡樵、卓銘浩、張榮恩、趙浩俊、方嘉羽、何承燁、何甄陶、關鵬、郭俊希、劉建希、劉平治、劉紹宇、林昭光、麥世霆、伍棹然、吳欣鍵、徐暐智、黃培燊、衛恆恩

女子：

歐鎧淳、陳健樂、常鈺娟、鄭莉梅、鄭渝、沈嘉穎、張心悅、何詩蓓、何南慧、簡綽桐、林凱喬、林柏彤、莫思騏、吳麗華、聶芷彥、譚凱琳、黃筠陶、楊凱晴



馬拉松游泳亞運代表



男子：冼展霆、方胤

女子：林柏彤、聶芷彥

